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تصفيات كأس أوروبا 2024: رونالدو القياسي يريد "المزيد"

2023-09-07 | 01:56
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تصفيات كأس أوروبا 2024: رونالدو القياسي يريد "المزيد"

تصفيات كأس أوروبا 2024: رونالدو القياسي يريد "المزيد"

أبدى النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو رغبة متجددة بتحقيق "المزيد" مع منتخب بلاده و"الذهاب حتى أبعد" من انجازه القياسي الذي جعله أول لاعب في التاريخ يصل الى 850 هدفاً في مسيرته.

وفي مؤتمر صحافي قبل حصة تمرينية مع المنتخب الوطني في ضواحي لشبونة تحضيراً لتصفيات كأس أوروبا 2024، قال نجم النصر السعودي "أريد المزيد"، مضيفاً "طالما أني قادر على اللعب، أريد أن أرفع المستوى (الطموح) عالياً جداً. يجب أن أفكر بشكل كبير".

واحتفل ابن الـ38 عاماً بمباراته الدولية رقم 200 في حزيران الماضي بتسجيله الهدف الوحيد في فوز البرتغال على أيسلندا، ما سمح للبلاده بالبقاء في صدارة المجموعة العاشرة لتصفيات كأس أوروبا 2024.

ويلتقي أبطال أوروبا 2016 الجمعة مع سلوفاكيا في براتيسلافا ثم لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام على ملعب "الغارفي" في جنوب البرتغال.

وشدد الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات "أريد حقاً الفوز بهاتين المباراتين. إذا فزنا، فسنتأهل عملياً".

ورداً على سؤال حول منافسته مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل مونديال قطر 2022، أجاب رونالدو "أننا نحترم بعضنا البعض" ويعتقد "أننا غيَّرنا تاريخ كرة القدم".

ويحتفل رونالدو هذا العام بالذكرى العشرين لبدايته مع المنتخب الوطني، مؤكداً أنه "فخور" بهذا "المشوار الطويل".

وقال "أريد الاستمرار، لأني أشعر أني بحالة جيدة ومفيد (للمنتخب)، لكن أي شيء يمكن أن يحدث"، مضيفاً أنه في الوقت الحالي يريد "الاستمتاع باللحظة" ووضع لنفسه هدف "خوض كأس أوروبا ممتازة".

وخلال إعلانه التشكيلة لمباراتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ، تحدث المدرب الإسباني لمنتخب البرتغال روبرتو مارتينيس عن رونالدو الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات في التصفيات حتى الآن، قائلاً إنه "لاعب شارك في 200 مباراة، هذا شيء فريد من نوعه. يمكنني أن أخبركم أني سعيد جداً بوجود كريستيانو رونالدو في فريقي".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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