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جائزة الكرة الذهبية:إليكم أبرز الأسماء المرشحة!
2023-09-07 | 02:02
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جائزة الكرة الذهبية:إليكم أبرز الأسماء المرشحة!
جائزة الكرة الذهبية: إليكم أبرز الأسماء المرشحة!
يُعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي والنروجي إرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والتي تمنحها سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وذلك بحسب اللائحة التي نشرت الأربعاء.
وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالجائزة خمس مرات، عن لائحة المرشحين بعدما أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف النصر السعودي بعد انفصاله عن مانشستر يونايتد الإنكليزي.
ويملك ميسي الذي ترك باريس سان جرمان الفرنسي هذا الصيف للالتحاق بالدوري الأميركي من أجل الدفاع عن ألوان إنتر ميامي، فرصة لخلافة الفرنسي كريم بنزيمة وتعزيز رقمه القياسي والفوز بالجائزة المرموقة للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية التي قادته أخيراً وبعد انتظار طويل لإحراز كأس العالم مع بلاده نهاية العام الماضي.
ويبدو هالاند الأوفر حظاً لمنافسة ابن الـ36 عاماً في السباق على الجائزة التي يُعرف الفائز بها في 30 تشرين الأول خلال حفل في باريس، بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته مانشستر سيتي الإنكليزي لإحراز ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، بتسجيله 52 هدفاً في 53 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.
وكوفئ لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق على جهوده الأسبوع الماضي بنيله جائزة الاتحاد الأوروبي (ويفا) لأفضل لاعب في القارة العجوز.
وتضم لائحة المرشحين الثلاثين زميل ميسي السابق في سان جرمان كيليان مبابي الذي قاد فرنسا الى نهائي مونديال قطر وأحرز لقب هداف النهائيات، وزميل هالاند في سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، على غرار بنزيمة الذي غادر ريال مدريد الإسباني هذا الصيف بعدما دافع عن ألوانه طيلة 14 عاماً من أجل الالتحاق بنادي الاتحاد السعودي.
كما شملت اللائحة بعض الشبان القادمين بقوة مثل الإنكليزي جود بيلينغهام المتألق في بداية الموسم مع فريقه الجديد ريال مدريد، مواطنه بوكايو ساكا نجم أرسنال، مهاجم سان جرمان الجديد راندال كولو مواني، أو جناح بايرن ميونيخ الألماني جمال موسيالا.
وعند السيدات، تبدو أيتانا بونماتي الاوفر حظاً للفوز بالجائزة بعد الدور الذي لعبته في قيادة منتخب إسبانيا الى إحراز كأس العالم لأول مرة في تاريخه بفوزه الشهر الماضي في سيدني على نظيره الإنكليزي بطل أوروبا في المباراة النهائية.
كما لعبت ابنة الـ25 عاماً التي أحرزت الأسبوع الماضي جائزة "ويفا" لأفضل لاعبة في أوروبا، دوراً في قيادة فريقها برشلونة الى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، ما يعزز حظوظها بخلافة زميلتها في النادي الكاتالوني والمنتخب اليكسيا بوتياس التي نالت الكرة الذهبية في العامين الماضيين.
وغابت بوتياس عن لائحة المرشحات بعدما ابتعدت لفترة طويلة عن برشلونة نتيجة تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي لركبتها ما أدى الى غيابها عن الملاعب طيلة تسعة أشهر.
وتتنافس بونماتي مع ثلاث من زميلاتها في المنتخب الفائز بكأس العالم وهن أولغا كارمونا التي سجلت الهدف الوحيد في النهائي ضد إنكلترا، وسلمى باراويلو وألبا ريدوندو، إضافة الى زميلتيها في برشلونة باتريسيا غيخارو ومابي ليون اللتين لم تشاركا في مونديال أستراليا ونيوزيلندا في خطوة احتجاجية ضد الاتحاد الإسباني للعبة ومدرب المنتخب خورخي فيلدا.
وتضم لائحة المرشحات الثلاثين كلاً من نجمة أستراليا سام كير وحارسة إنكلترا ماري إيربس.
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