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اتهامات جديدة تطال نجم مانشستر يونايتد... سلوك عدواني واعتداءات تطال 3 نساء!

2023-09-08 | 04:34
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اتهامات جديدة تطال نجم مانشستر يونايتد... سلوك عدواني واعتداءات تطال 3 نساء!

اتهامات جديدة تطال نجم مانشستر يونايتد... سلوك عدواني واعتداءات تطال 3 نساء!

يواجه اللاعب الدولي البرازيلي ونجم مانشستر يونايتد أنتوني، اتهامات جديدة بالسلوك العدواني والعنيف بحق امرأتين جديدتين، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

وبعد أن اتُهم أنتوني، البالغ من العمر 23 عامًا، بالاعتداء على صديقته السابقة غابرييلا كافالين في 4 مناسبات، الأمر الذي نفاه اللاعب، تقدمت امرأتان جديدتان في البرازيل بتوجيه اتهامات ضده يوم الخميس.

وفي التفاصيل، كشفت طالبة الحقوق، ريسا دي فريتاس، أنها "احتاجت إلى علاج في المستشفى بعد حادثة وقعت خلال شهر أيار من العام الماضي، عندما هاجمها أنطوني بعنف أثناء مغادرته من أحد الملاهي الليلية في ساو باولو. 

كما زعمت إنغريد لانا، في مقابلة مع قناة Record TV في البرازيل، أن أنتوني كان عدوانيًا تجاهها في تشرين الأول، حيث قالت: "لقد حاول أن يمارس الجنس معي لكنني رفضت، لذا دفعني نحو الحائط بقوّة، فضربت رأسي".

ومن جهته، رفض فريق مانشيستر يونايتد التعليق مساء الخميس، بعد أن أصدر بيان يوم الأربعاء قال فيه إنه "يعترف بالادعاءات الموجهة ضد أنتوني ويأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
 
 
 
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