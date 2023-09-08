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منافسات بطولة العالم للروغبي تنطلق الليلة مع مباراة قوية بين صاحبة الأرض ونيوزيلندا
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رياضة

منافسات بطولة العالم للروغبي تنطلق الليلة مع مباراة قوية بين صاحبة الأرض ونيوزيلندا

2023-09-08 | 13:56
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منافسات بطولة العالم للروغبي تنطلق الليلة مع مباراة قوية بين صاحبة الأرض ونيوزيلندا

منافسات بطولة العالم للروغبي تنطلق الليلة مع مباراة قوية بين صاحبة الأرض ونيوزيلندا

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