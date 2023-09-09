فيديو لليبرون جيمس في السعودية... هل وقّع على صفقة "المليار دولار"؟

رُصد نجم كرة السلة ليبرون جيمس في المملكة العربية السعودية، بعد تداول شائعات تفيد بأنه من المقرر أن يتلقى عرض عقد بقيمة مليار دولار من فريق كرة سلة في البلاد.

وشارك نجم ليكرز، البالغ من العمر 38 عامًا، صورة شخصية التقطها وزير الثقافة في المملكة، بدر بن فرحان آل سعود، ونشرها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام يوم الخميس مُعلقاً: "أحب أخي !!! إلى اللقاء".

وسبب وجود بطل الدوري الأميركي للمحترفين في الرياض هذا الأسبوع غير واضح، إلا أن معلومات تداولت عبر الإنترنت تزعم أنه تمت دعوته لحضور مباراة ودية في أكاديمية AZM.

كما انتشر مقطع فيديو لجيمس وهو يخرج من مبنى مع عدد من رجال الأعمال على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ أيام قليلة أيضًا.

ويُذكر أن ليبرون جيمس كان قد نشر صورةً في تموز مازحاً بشأن احتمال انتقاله إلى السعودية، وأظهر للجماهير مدى "السرعة" التي سيذهب بها إلى المملكة إذا حصل على مبلغ مذهل من المال للعب هناك.