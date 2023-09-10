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بعد كارثة الزلزال... كريستيانو رونالدو يتضامن مع الشعب المغربي! (صور)

2023-09-10 | 05:39
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بعد كارثة الزلزال... كريستيانو رونالدو يتضامن مع الشعب المغربي! (صور)

بعد كارثة الزلزال... كريستيانو رونالدو يتضامن مع الشعب المغربي! (صور)

لا تزال كارثة زلزال المغرب، الذي وصل عدد ضحاياه إلى 2012 وآلاف المصابين، موضوعاً بارزاً في الأخبار وحديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي. 

وفي هذا السياق، نشر لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، عبر خاصية "الستوري" على موقع إنستغرام رسالة أعرب فيها عن تضامنه مع الشعب المغربي في مصابه الأليم، ومقدمًا تعازيه لأسر وأصدقاء ضحايا الزلزال. 

وكتب رونالدو: "أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي ضرب المغرب. أرسل حبي وصلواتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب..."
 
 
كريستاينو رونالدو في مراكش المغرب
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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