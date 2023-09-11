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خلال المباراة... الملابس الداخلية لنجم كأس العالم للرغبي كُشفت للجمهور: مستوحاة من فيلم باربي؟! (صورة)

2023-09-11 | 08:10
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خلال المباراة... الملابس الداخلية لنجم كأس العالم للرغبي كُشفت للجمهور: مستوحاة من فيلم باربي؟! (صورة)

خلال المباراة... الملابس الداخلية لنجم كأس العالم للرغبي كُشفت للجمهور: مستوحاة من فيلم باربي؟! (صورة)

في مشهد مضحك، عانى نجم الرغبي في جنوب أفريقيا من خلل في ملابسه خلال كأس العالم، وذلك عن طريق عرض سرواله الساخن "باربي" على المعجبين عن طريق الخطأ، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ويلعب ستيفن كيتشوف، البالغ من العمر 31 عامًا، دورًا طليقًا في فريق سبرينغبوكس.

وقام بدور البطولة في فوز بلاده الافتتاحي على اسكتلندا بنتيجة 18-3 يوم الأحد.

وبينما كان كيتشوف يشتبك مع المنافسين أثناء مهاجمته بالكرة، تمكن أحد المنافسين الاسكتلنديين من وضع أصابعه تحت سروال اللاعب الجنوب أفريقي، وشده إلى الأعلى، الأمر الذي كشف ملابس اللاعب الداخلية للجمهور.

وكان كيتشوف يرتدي سروالا داخليا ورديا كُتب عليه عبارة "مهرب الببغاء".

ومن المؤكد أن مشجعي كأس العالم للرغبي وجدوا الحادث برمته مضحكا.

والبعض اعتبر أن كيتشوف استوحى ملابسه الداخلية من فيلم باربي الجديد. 

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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