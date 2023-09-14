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عالم كمال الأجسام يُفجع برحيل نيل كوري... إبن الـ34 سنة رحل بشكل مفجع: هل انتحر؟
2023-09-14 | 12:56
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عالم كمال الأجسام يُفجع برحيل نيل كوري... إبن الـ34 سنة رحل بشكل مفجع: هل انتحر؟
عالم كمال الأجسام يُفجع برحيل نيل كوري... إبن الـ34 سنة رحل بشكل مفجع: هل انتحر؟
يعيش مجتمع كمال الأجسام حالة حداد بعد وفاة منافس مستر أولمبيا السابق نيل كوري، الذي وافته المنية بشكل مأساوي يوم الاثنين عن عمر يناهز 34 عامًا.
وتوجه مدرب كوري السابق ميلوس سارتسيف إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن الأخبار المأساوية، ووصفها بأنها "مفجعة" و"صادمة للغاية".
ولم يتم تأكيد سبب الوفاة رسميًا، إلا أن منشور سارتسيف الأولي على إنستغرام ذكر الانتحار، على الرغم من أنه تم تحرير هذه التفاصيل وإزالتها لاحقًا، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
إشارة إلى أن كاري ولد في المملكة المتحدة وبدأ التنافس في كمال الأجسام عام 2017 وحصل على المركز الخامس في فئة المحترفين في بطولة العالم.
*
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