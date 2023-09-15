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توقيف ثلاثة لاعبين من اكاديمية ريال مدريد للشباب بسبب فيديو جنسي مع قاصر

2023-09-15 | 04:16
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توقيف ثلاثة لاعبين من اكاديمية ريال مدريد للشباب بسبب فيديو جنسي مع قاصر

توقيف ثلاثة لاعبين من اكاديمية ريال مدريد للشباب بسبب فيديو جنسي مع قاصر

أعلنت الشرطة الإسبانية الخميس عن توقيف ثلاثة لاعبين من أكاديمية شباب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم من دون ذكر اسماء، بتهمة نشر مقطع فيديو جنسي يظهر فيه قاصر.

 

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إنه تم اعتقال اللاعبين الثلاثة التي تتراوح أعمارهم بين 21 و22 عاماً، في الملاعب المخصصة للتمارين في نادي ريال مدريد عقب شكوى قدمت في جزر الكناري الإسبانية في وقت سابق من هذا الشهر.

 

وأضاف "تم اعتقالهم للاشتباه في قيامهم بنشر مقطع فيديو يتضمن محتوى جنسيا لقاصر".

 

وقال المتحدث إن الشرطة استجوبت لاعبا رابعا من أكاديمية ريال مدريد للشباب بشأن الحادث، من دون ايضاح ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات إليه أيضاً.

 

من ناحيته، أفاد نادي العاصمة في بيان علمه بأن لاعبا من الفريق الرديف "كاستيا" وثلاثة لاعبين من الفريق الثالث "أدلوا بأقوال إلى الحرس المدني في ما يتعلق بشكوى بشأن الادعاءات المزعومة" تداول فيديو خاص عبر تطبيق واتساب.

 

وأضاف "عندما تتوفر للنادي معرفة مفصلة بالحقائق، فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة".

 

وضمن السياق ذاته، قالت صحيفة "إل كونفيدينسيال" الإلكترونية التي اماطت اللثام عن الفضيحة نقلاً عن مصادر من التحقيق، إن الهدف الرئيسي للتحقيق هو أحد لاعبي الفريق الثالث الذي يُزعم أنه صور نفسه وهو يمارس الجنس مع قاصر تبلغ 16 عاما.

 

وجاء في التقرير إن اللاعبين الآخرين نشرا الفيديو من دون موافقة القاصر عبر تطبيق واتساب.

 

وتأتي هذه الفضيحة في وقت تعيش فيه اسبانيا على وقع جدل حول التمييز الجنسي الذي أثارته فضيحة قبلة رئيس الاتحاد المحلي السابق للعبة لويس روبياليس لنجمة المنتخب الوطني جيني هيرموسو بعد التتويج بكأس العالم للسيدات على حساب انكلترا 1-صفر الشهر الماضي.

 

وتسبب سلوك روبياليس بانتقادات واسعة النطاق وأدى إلى استقالته، فضلاً عن إيقافه موقتا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". ومن المقرر أن يمثل روبياليس أمام المحكمة الجمعة بسبب القبلة.

 
 
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