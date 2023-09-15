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"اغتصبني 400 مرة وأقنعني أنني مصابة بالإيدز "... نجمة تنس فرنسية كشفت: هذا ما فعله بي مدربي عندما كان عمري 12 سنة!

2023-09-15 | 12:07
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"اغتصبني 400 مرة وأقنعني أنني مصابة بالإيدز "... نجمة تنس فرنسية كشفت: هذا ما فعله بي مدربي عندما كان عمري 12 سنة!

"اغتصبني 400 مرة وأقنعني أنني مصابة بالإيدز "... نجمة تنس فرنسية كشفت: هذا ما فعله بي مدربي عندما كان عمري 12 سنة!

كشفت نجمة التنس الفرنسية أنجيليك كوشي أن مدربها اغتصبها 400 مرة منذ أن كان عمرها 12 عاما، وأقنعها كذبا بأنها مصابة بمرض الإيدز، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي شهادتها أمام البرلمان الفرنسي، تحدثت لاعبة التنس السابقة عن محنتها المروعة مع أندرو غيديس الذي حكم عليه بالسجن 18 عامًا بتهمة اغتصاب أربع فتيات صغيرات والاعتداء عليهن جنسيًا في عام 2021.

وأثناء محاكمته، أُبلغت المحكمة بالاعتداء الجنسي الوحشي الذي مارسه الرجل البالغ من العمر 55 عامًا في منزله أو في سيارته أو في نادي التنس.

وبدأت كوشي، البالغة من العمر 36 عامًا، العمل مع غيديس في نادي سارسيل للتنس في باريس عام 1999 عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها وكانت ثاني لاعبة ناشئة في فرنسا.

وفي غضون بضعة أشهر، بدأت الإساءة، حيث قال لها المدرب: "أنت تعلمين أن هذا يحدث أحيانًا في العلاقات بين المدربة والطالبة، فنحن نقضي الكثير من الوقت معًا، وهذا طبيعي"
.
وقالت إنه في البداية، كان غيديس يأخذها لمشاهدة نادي باريس سان جيرمان يلعب على أرضه. وقالت إنه على مدار عامين، سرعان ما أصبحت العلاقة مسيئة واغتصبها 400 مرة.

وبتفاصيل مروعة، أخبرت اللاعبة كيف اغتصبها ثلاث مرات في اليوم خلال فترة أسبوعين في معسكر تدريب.

ووصفت كيف تلاعب بها كثيرًا لدرجة أنها بدأت تزور غرفته طوعًا في الليل.

ثم واصل غيديس التلاعب عاطفيًا وإلقاء الضوء على السيدة كوشي، وأقنعها بأنه قد نقل لها مرض الإيدز.

وعندما اشتكى أحد أعضاء نادي التنس من سلوك غيديس المفترس والمسيء، أجاب رئيس النادي: "نعم، لكنه يجلب لنا الألقاب".

تم إطلاق تحقيق في تموز، لفحص "الإخفاقات التشغيلية داخل الاتحادات الرياضية والحركة الرياضية وهيئات الإدارة". وبعد الشهادات التي تم الإدلاء بها هذا الصيف في قصر بوربون، من المتوقع أن يصدر التقرير في كانون الأول.
 
 
 
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