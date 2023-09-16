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رياضة
متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
2023-09-16 | 11:58
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متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
متسابق تعرض لحادث قوي أثناء رالي لبنان... هل يخرج من السباق؟! (فيديو)
تعرض السائق القطري ناصر العطية الى حادث أثناء سباقه في رالي لبنان، ما أدى الى خروجه من السباق.
وكانت سيارة العطية قد اصطدمت من الخلف على يسار المقود، ما أدى الى سقوطها تحت طريق السباق.
وتضررت السيارة بشكل كبير، ومن المرجح عدم امكانية ناصر دخول السباق مجدداً غداً.
*
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