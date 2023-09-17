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رياضة
بعد تعرضه لحادث... لاعب جديد يخرج من سباق رالي لبنان! (فيديو)
2023-09-17 | 03:15
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بعد تعرضه لحادث... لاعب جديد يخرج من سباق رالي لبنان! (فيديو)
بعد تعرضه لحادث... لاعب جديد يخرج من سباق رالي لبنان! (فيديو)
تعرض السائق ألكس فغالي حادث بسيط أثناء رالي لبنان ما أدى الى خروجه من السباق.
إشارة إلى أن سيارة أليكس انحرفت عن المسار إثر لفة قوية، وبعد دقائق من الحادثة تم تأكيد خروجه من السباق.
*
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