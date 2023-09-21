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قلق حول إصابة ميسي بعد خروجه مبكرًا في الدوري الأميركي

2023-09-21 | 02:04
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قلق حول إصابة ميسي بعد خروجه مبكرًا في الدوري الأميركي

قلق حول إصابة ميسي بعد خروجه مبكرًا في الدوري الأميركي

خرج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 37 من مباراة فريقه انتر ميامي امام تورونتو في الدوري الأميركي لكرة القدم الاربعاء في ظل شكوك حول اصابة عضلية.

وكان غاب ميسي عن مباراة انتر السابقة السبت الماضي والتي خسرها فريقه امام اتلانتا 5-2 بسبب ارهاق عضلي، قبل ان يغادر الملعب الاربعاء حيث بدا في وضعية غير مريحة.

كذلك، غادر زميله السابق في برشلونة الاسباني جوردي ألبا أرضية الملعب في الدقيقة 34.

وأوضح المدرب الارجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو إن الثنائي سيغيب عن مباراة دربي فلوريدا الأحد امام أورلاندو سيتي، مشيرًا ايضًا الى أنه غير متأكد من مشاركتهما في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل.

وقال "علينا أن نمضي يوما بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقولونه لنا وسنقرر. من الواضح أنه لا توجد فرصة لوجودهما الأحد".

ودافع مارتينو عن قرار اشراكهما امام اتلانتا "لا أعتقد أن الأمر جديد أو أكبر مما كانا يعانيان منه. إنه مجرد إرهاق، ولا أعتقد أنّ هناك إصابة عضلية".

وأضاف ردًا حول تعرّضهما للضغوط من اجل المشاركة "كل شيء كان جاهزًا كي يشاركان... لا يوجد احتمال لذلك. إذا قررنا مشاركتهما فهذا لأنهما كانا جاهزين للعب".

وقال "بعد التحدث معهما، لم يعد لدي نفس التشاؤم الذي كان لديّ عندما اضطررت إلى إخراجهما".

خاض ميسي 12 مباراة في فترة 48 يومًا منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة في أواخر تموز/يوليو الماضي، وقد استُبدل في الدقائق الاخيرة من المباراة التي فازت بها الارجنتين على الاكوادور 1-صفر ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم في السابع من الشهر الحالي، ومن ثمّ غاب عن مواجهة بوليفيا بعد خمسة ايام.

ورغم ضربة خروج اللاعبَين، تمكن ميامي من تحقيق فوز ساحق على حساب تورونتو برباعية نظيفة.

ويبقى انتر ميامي في المركز 13 ضمن المنطقة الشرقية من أصل 15 فريقًا، الا انّه يحافظ على حظوظه في التأهل الى الادوار النهائية، لكنّ مارتينو شدّد بأنّ أولويته هي نهائي الكأس امام هيوستن في 27 الجاري.
 
 
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