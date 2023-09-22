ميسي يثير الشكوك مجدداً... هل أعلن انسحابه من مونديال 2026؟

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الشكوك مجددا حيال مشاركته في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حين سيبلغ بطل مونديال قطر العام الماضي من العمر 39 عاما.

ووفق وكالة فرانس برس، قال نجم إنتر ميامي الاميركي لمواطنه ميغيل غارادوس في مقابلة بثت على موقع يوتيوب الخميس "لا أعرف إذا كنت سأكون هناك".

وتابع "لا أفكر في الأمر بعد لأنه بعيد"، مؤكداً أن تركيزه الحالي ينصب على بطولة كوبا أميركا 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وأردف "بعد كوبا أميركا سنرى، الأمر سيعتمد على ما أشعر به. لا تزال هناك ثلاث سنوات متبقية".

وقاد ميسي منتخب بلاده إلى نجمته العالمية الثالثة بفوزه على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الاصلي والإضافي في مونديال قطر في كانون الأول الماضي.

وكرر ميسي في المقابلة خيبة أمله لعدم حصوله على "الاعتراف" الكافي في ناديه السابق سان جرمان بعد فوزه بكأس العالم.