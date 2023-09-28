الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب

2023-09-28 | 05:43
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب

البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب

أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، أن ظهيره الدولي البرتغالي نونو منديش، الغائب عن الملاعب منذ أيار الماضي، سيخضع لجراحة بعد غد الجمعة في فنلندا بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في تموز الماضي، وسيستمر في الغياب لمدة أربعة أشهر.

وقال النادي الباريسي في بيان "بعد فحوصات طبية جديدة ودراسة متعمقة جديدة لحالة نونو منديش، اتخذ القسم الطبي في باريس سان جرمان قرارًا بإجراء تدخل جراحي يوم الجمعة في فنلندا".

وأضاف "تقدر فترة غياب اللاعب بأربعة أشهر.

وأصيب الظهير الأيسر في فخذه في أيار الماضي، وعانى من تمزق في وتر ركبته اليمنى هذا الصيف، ولكن ليس أثناء التدريب، ومنذ ذلك الحين وهو يخضع للعلاجات في مقر تدريبات النادي.

وتعاقد باريس سان جرمان هذا الصيف مع الدولي لوكاس هرنانديز من بايرن ميونيخ الألماني لسد الفراغ في هذا المركز. لكن خضوع منديش الى العملية الجراحية يشكل ضربة قاسية للنادي الذي كان يعول مدربه الإسباني لويس أنريكي على البرتغالي في سياسة المداورة في التشكيلة.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

برتغالي

منديش

ملاعب

لاعب

سرقة منزل راموس خلال مباراة إشبيلية ولنس في دوري الابطال
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-08-09

روي تابت يحسم لقب بطولة كأس لبنان للتنس لعام ٢٠٢٣ على ملاعب نادي برمانا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-03

ميسي يواصل التألق في الملاعب الأميركية

LBCI
خبر كاذب
2023-07-11

صور ملاعب التنس في العلا السعودية.. حقيقة أم فبركة؟

LBCI
رياضة
2023-07-10

منذ الثورة الإسلامية في العام 1979... السماح للمشجّعات الإيرانيات بالعودة إلى ملاعب كرة القدم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
03:11

سرقة منزل راموس خلال مباراة إشبيلية ولنس في دوري الابطال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

فريقا الحكمة وبيروت يستمران في حصد نتائج ضمن بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

LBCI
رياضة
2023-09-26

ماذا يخبئ لنا اليوم الثاني من بطولة الدوحة الودية لكرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-24

فريق ريد بول يواصل سيطرته على منافسات الفورمولا وان ويحسم لقب بطولة الصانعين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-08-01

تناولت مادّة سامة... طالبة تنهي حياتها بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة

LBCI
فنّ
2023-09-17

"اغتصاب قاصر واعتداءات": فضائح جنسية بالجملة تلاحق الممثل الشهير راسل براند وهكذا رد الأخير!

LBCI
منوعات
12:29

كيف تكشف خيانة شريكك لك؟... اتبع هذه الخطوات من محققة خاصة!

LBCI
أمن وقضاء
2023-05-07

الجيش: توقيف شخصين في منطقتي الشويفات وصحراء الشويفات لارتكابهم جرائم مختلفة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

هل تتحقق امنية المطربة نجاح سلام بعد رحيلها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

كنيسة مار مارون الجميزة على موعد مع حفل موسيقي الليلة وكلّ خميس..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لماذا اختار نديم شرفان رمزية تمثال الشهداء في لوحة "مياس" الراقصة؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023

LBCI
أخبار لبنان
08:47

"مياس" ضيفة شرف في نهائيات برنامج AMERICA'S GOT TALENT 2023

LBCI
اقتصاد
07:30

مصرف لبنان يلتزم بعدم تمويل الدولة لا بالدولار ولا بالليرة

LBCI
أخبار لبنان
07:15

وزارة الأشغال بدأت بتنظيف مجاري المياه الواقعة ضمن صلاحياتها

LBCI
أخبار دولية
15:54

ماذا قال وزير السياحة السعودي خلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي في الرياض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:18

لبنان السياحة... أرقام ايجابية وفرص

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:11

هكذا نفذت عملية إطلاق النار على السفارة الأميركية!

LBCI
منوعات
07:17

هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟

LBCI
خبر عاجل
09:22

جمعية المصارف: تحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمت إلى الهيئات القضائية الرسمية وهي لديها الكلمة الفصل

LBCI
خبر عاجل
15:19

ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI

LBCI
منوعات
08:54

العثور على جثتي أم وطفلتها من الجنسية اللبنانية في النرويج...الضحيتان قتلتا ذبحا وهوية المشتبه به صادمة!

LBCI
منوعات
15:00

إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!

LBCI
حال الطقس
00:44

ماذا في طقس الأيام المقبلة؟

LBCI
صحف اليوم
00:12

مصادر متابعة لـ "الأنباء الكويتية": اسم قائد الجيش في الصدارة و«حزب الله» مهتم باسم خليفته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More