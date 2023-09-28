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رياضة
البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب
2023-09-28 | 05:43
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البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب
البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب
أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، أن ظهيره الدولي البرتغالي نونو منديش، الغائب عن الملاعب منذ أيار الماضي، سيخضع لجراحة بعد غد الجمعة في فنلندا بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي في تموز الماضي، وسيستمر في الغياب لمدة أربعة أشهر.
وقال النادي الباريسي في بيان "بعد فحوصات طبية جديدة ودراسة متعمقة جديدة لحالة نونو منديش، اتخذ القسم الطبي في باريس سان جرمان قرارًا بإجراء تدخل جراحي يوم الجمعة في فنلندا".
وأضاف "تقدر فترة غياب اللاعب بأربعة أشهر.
وأصيب الظهير الأيسر في فخذه في أيار الماضي، وعانى من تمزق في وتر ركبته اليمنى هذا الصيف، ولكن ليس أثناء التدريب، ومنذ ذلك الحين وهو يخضع للعلاجات في مقر تدريبات النادي.
وتعاقد باريس سان جرمان هذا الصيف مع الدولي لوكاس هرنانديز من بايرن ميونيخ الألماني لسد الفراغ في هذا المركز. لكن خضوع منديش الى العملية الجراحية يشكل ضربة قاسية للنادي الذي كان يعول مدربه الإسباني لويس أنريكي على البرتغالي في سياسة المداورة في التشكيلة.
*
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