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وصفه النادي "بالأسطورة"... وفاة مهاجم مانشستر سيتي بعد صراع مع المرض

2023-10-02 | 14:20
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وصفه النادي "بالأسطورة"... وفاة مهاجم مانشستر سيتي بعد صراع مع المرض

توفي مهاجم مانشستر سيتي الدولي السابق فرانسيس لي عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع مرض عضال، حسب ما أفاد بطل أوروبا والدوري الانكليزي لكرة القدم الإثنين.
 
ووفق وكالة فرانس برس، سجل لي الذي شغل ايضاً منصب رئيس مجلس ادارة نادي سيتي خلال حقبة التسعينات، 148 هدفاً في 330 مباراة خاضها بألوان قميص الفريق بين 1967 و1974.
 
وقال سيتي، صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، في بيان "بأعمق الحزن وأثقل القلوب نعلن وفاة لاعب مانشستر سيتي السابق ورئيس مجلس الإدارة فرانسيس لي".
 
وتابع "توفي فراني في الساعات الأولى من هذا الصباح بعد معركة طويلة مع السرطان". واضاف "يوّد الجميع في مانشستر سيتي إرسال تعازيهم إلى أصدقاء وعائلة فرانسيس في هذا الوقت العصيب للغاية".
 
وختم قائلا "كدليل على الاحترام، تم تنكيس الأعلام حول استاد الاتحاد وأكاديمية سيتي لكرة القدم".
 
وفاز لي المولود في 29 نيسان 1944 والذي وصفه سيتي بـ "الأسطورة" بالعديد من الالقاب خلال مسيرته مع النادي، بما فيها الدوري والكأس وكأس الكؤوس الاوروبية. لعب لمنتخب "الاسود الثلاثة" 27 مباراة وسجل 10 أهداف بين 1968 و1972.
 
ودافع لي عن فريقي بولتون (1959-1967) وديربي كاونتي (1974-1976)، قبل أن يعود إلى سيتي كرئيس لمجلس ادارته عام 1994، حيث استمر في منصبه لفترة 4 أعوام.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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