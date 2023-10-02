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إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
2023-10-02 | 15:30
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إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
ألغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني الاثنين ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم "بسبب ظروف غير متوقعة"، حسب ما أعلن الإتحاد القاري في بيان.
وذكر مصدر في نادي الاتحاد رفض الكشف عن اسمه لانه غير مخوّل الحديث إلى الاعلام لوكالة فرانس برس إن اداريي السعودي استاؤوا من وجود تمثال نصفي للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في العراق عام 2020، داخل الملعب.
ونقلت وكالة إيسنا الايرانية عن نادي سيباهان أن المباراة ألغيت بعد قرار من الحكم، مضيفا "سنجهز شكوى حول الحادثة ونقدمها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".
وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي "تم الغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في اصفهان مساء يوم الإثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة".
وشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه ضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة. وسوف تتم احالة الامر على اللجان المعنية.
*
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