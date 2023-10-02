الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

2023-10-02 | 15:30
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

ألغيت مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني الاثنين ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم "بسبب ظروف غير متوقعة"، حسب ما أعلن الإتحاد القاري في بيان.
     
وذكر مصدر في نادي الاتحاد رفض الكشف عن اسمه لانه غير مخوّل الحديث إلى الاعلام لوكالة فرانس برس إن اداريي السعودي استاؤوا من وجود تمثال نصفي للجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في  العراق عام 2020، داخل الملعب.
     
ونقلت وكالة إيسنا الايرانية عن نادي سيباهان أن المباراة ألغيت بعد قرار من الحكم، مضيفا "سنجهز شكوى حول الحادثة ونقدمها للاتحاد الآسيوي لكرة القدم".
     
وقال الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي "تم الغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 ضمن المجموعة الثالثة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين سيباهان الإيراني والاتحاد السعودي على ستاد نقش جاهان في اصفهان مساء يوم الإثنين، وذلك بسبب ظروف غير متوقعة".
     
وشدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزامه ضمان أمن وسلامة اللاعبين والمسؤولين والجماهير وكل أطراف اللعبة. وسوف تتم احالة الامر على اللجان المعنية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار دولية

رياضة

مباراة

الاتحاد

السعودي

ومضيفه

سيباهان

الإيراني

أبطال

LBCI التالي
وصفه النادي "بالأسطورة"... وفاة مهاجم مانشستر سيتي بعد صراع مع المرض
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-09-02

للمرة الأولى... القنوات الإيرانية الرياضية بدأت بنقل مباريات الدوري السعودي

LBCI
رياضة
2023-09-28

سرقة منزل راموس خلال مباراة إشبيلية ولنس في دوري الابطال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-23

الكلمة لكريستيانو رونالدو في كلاسيكو بطولة الدوري السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-18

بعثة نادي النصر السعودي وصلت إلى طهران لمواجهة فريق Perspolis الإيراني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
07:06

بعد إصابته بسكتة قلبية... ليبرون جيمس يهدي موسمه الـ21 في "ان بي ايه" لابنه

LBCI
رياضة
14:20

وصفه النادي "بالأسطورة"... وفاة مهاجم مانشستر سيتي بعد صراع مع المرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-28

زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر

LBCI
رياضة
2023-09-28

البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:41

مريضة في مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة... للتبرع، التواصل على الرقم 03305227

LBCI
أخبار لبنان
09:10

وزارة الخارجية والمغتربين: يمكن لظروف أن تضطر الوزارة إلى إستدعاء أحد دبلوماسييها تنظيمياً الى الادارة المركزية

LBCI
أخبار دولية
12:02

مدير جديد لشركة النفط والغاز سوناطراك

LBCI
منوعات
2023-09-29

اختبار حمض نووي يفضح صلة القرابة بين زوجين بعد 11 عاماً من زواجهما...اليكم ما حصل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:11

إكسبو البستنة الذي أدخل قطر التاريخ... ماذا في تفاصيله؟

LBCI
أخبار لبنان
14:47

نصرالله: كي يبقى لبنان يجب إلغاء قانون قيصر

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:44

ماذا تفعل قطر بين دولتين متخاصمتين؟

LBCI
أخبار دولية
13:39

مهرجان السينما الأوروبية في دورته الـ28... دعوة متجددة للغوص في عالم الأفلام

LBCI
أخبار دولية
13:39

جلسة أوروبية تاريخية في قلب أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

إذا أردت حماية أمنية في أدما... عليك أن تدفع Extra Money

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

رمي النفايات على الطريق هواية لبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة التهريب لا تطال البشر فحسب... بل أيضًا طيورًا وحيوانات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

المياه تغمر شوارع جبيل وجونية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:06

إليكم أسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
05:08

الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير

LBCI
خبر عاجل
02:37

حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة

LBCI
منوعات
15:35

عرّافة أخبرتها أن ليس أمامها سوى "أيام قليلة لتعيشها" ثم أعطتها قطعة شوكولا... ما حصل بعد ذلك مرعب!

LBCI
منوعات
13:39

سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!

LBCI
أمن وقضاء
04:14

تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...

LBCI
آخر الأخبار
08:18

الوكالة الوطنية للإعلام: رصاص كثيف يسمع في الطريق الجديدة سببه تشييع جنازة

LBCI
منوعات
14:00

حادثة مأساوية لأم عزباء... اصطدم بها جناح طائرة في المطار وهكذا كانت النتيجة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More