الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

بعد إصابته بسكتة قلبية... ليبرون جيمس يهدي موسمه الـ21 في "ان بي ايه" لابنه

2023-10-03 | 07:06
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد إصابته بسكتة قلبية... ليبرون جيمس يهدي موسمه الـ21 في "ان بي ايه" لابنه

أهدى نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس موسمه الـ21 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" لنجله البكر بروني الذي يتماثل للشفاء بنجاح من سكتة قلبية ألمت به.
 
وراودت "الملك" جيمس، 38 عاماً، فكرة الابتعاد عن ملاعب كرة السلة في نهاية الموسم الماضي بعد هزيمة ليكرز أمام دنفر ناغتس في نهائي المنطقة الغربية، إلا انه عاد عن الفكرة ليستعد لموسم آخر يأمل في نهايته أن يتوج باللقب الخامس في مسيرته.
 
قال جيمس إن العارض الصحي الذي تعرض له نجله بروني وادى إلى انهياره بشكل فجائي أثناء التمارين التي كان يخوضها مع فريق كرة السلة في كليته في لوس أنجلوس في تموز، منحه نظرة متجددة للحياة، بحسب وكالة فرانس برس.
 
وشدد خلال مؤتمر صحافي في مركز تمارين ليكرز في مدينة "إل سيغوندو" في كاليفورنيا الإثنين، قائلا: "لا شيء آخر يهم سوى عائلتي".
 
وتابع "من الواضح أنني سأخصّص هذا الموسم لبروني بسبب الحادث الذي تعرض له. فهم ذلك يضع كل شيء في نصابه الصحيح".
 
وأضاف "بغض النظر عما يحدث، فإن الشيء الوحيد الذي يهم هو عائلتك. ولرؤية ما كان عليه بروني أن يمر به خلال الأشهر القليلة الماضية، كان الأمر صعبا. لا أستطيع إلا أن أتخيل كيف كان الأمر بالنسبة له، لأنه لقد كان صعبا بالنسبة لي، ولعائلتنا".
 
وأكد جيمس ان بروني "في حالة جيدة جدا" الآن ويهدف للعودة إلى ملاعب كرة السلة مع فريقه الجامعي كارولينا الجنوبية هذا الموسم "لقد بدأ عملية إعادة التأهيل للعودة إلى الملاعب هذا الموسم".
 
وختم قائلا بشأن نجله "حالته في تطور مستمر. إنها بالتأكيد زوبعة والكثير من المشاعر لعائلتنا هذا الصيف".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

نجم

لوس أنجلوس

ليكرز

ليبرون جيمس

موسمه الـ21

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

ان بي ايه

نجل

البكر

بروني

شفاء

سكتة قلبية.

LBCI التالي
فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة
إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2023-07-26

انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة... تعرّض النجل الأكبر لنجم كرة السلة ليبرون جيمس لسكتة قلبية

LBCI
فنّ
2023-09-07

أحمد سعد برفقة نجم كرة السلة ليبرون جيمس: أعظم لاعب في التاريخ (صور)

LBCI
منوعات
2023-07-31

"رجل متعدد المواهب"... نجل نجم كرة السلة ليبرون يعزف على البيانو بعد مغادرته المستشفى (فيديو)

LBCI
فنّ
05:34

مايا دياب برفقة نجمة عالميّة في باريس.. وهل فستانها هو الأجرأ على الإطلاق؟ (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة

LBCI
رياضة
2023-10-02

إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

LBCI
رياضة
2023-10-02

وصفه النادي "بالأسطورة"... وفاة مهاجم مانشستر سيتي بعد صراع مع المرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-28

زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:02

إصابة ثلاثة أشخاص وتوقيف مطلق النار في المركز التجاري في بانكوك

LBCI
حال الطقس
02:02

المنخفض الجوي يستقر جزئياً الاربعاء

LBCI
أخبار لبنان
09:11

الحلبي بحث وفرونتسكا في التحديات التي تواجهها وزارة التربية مع مطلع العام الدراسي الجديد

LBCI
أخبار لبنان
07:40

المفتي دريان يصدر قرار تعيين ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

هل يكون السيسي الرجل المناسب في المكان المناسب للمرة الثالثة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

حال فوج الاطفاء كحال الدفاع المدني ولولاهم لفقدنا كثيرين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

بالصور هكذا تُخنق مجاري المياه...فجنِّبونا الغرَق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

حلول مبتكرة لتقليل اعتماد الشركات على الكاش!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

المهرجان الدولي الفرنكوفوني للكتاب... آفاق ثقافية في كل مكان في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

ازالة الخيمتين مقابل الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر... عاملان ساهما بتأخير الاتفاق

LBCI
أخبار لبنان
13:33

المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بين عودتهم المعقدة إلى بلادهم ورفض الغرب لاستقبالهم... هل يبقى النازحون السوريون في لبنان؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
09:47

تعميم لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟

LBCI
أمن وقضاء
05:08

الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير

LBCI
خبر عاجل
02:06

إليكم أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
02:37

حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة

LBCI
أمن وقضاء
08:12

قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

LBCI
أمن وقضاء
04:14

تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...

LBCI
منوعات
06:58

طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)

LBCI
فنّ
05:21

انهاء قضية زوج نانسي عجرم تابع.... هذا السبب الذي دفع المحكمة لاتخاذ قرارها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More