الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
23
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
23
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد إصابته بسكتة قلبية... ليبرون جيمس يهدي موسمه الـ21 في "ان بي ايه" لابنه
2023-10-03 | 07:06
شارك
2
min
بعد إصابته بسكتة قلبية... ليبرون جيمس يهدي موسمه الـ21 في "ان بي ايه" لابنه
أهدى نجم لوس أنجلوس ليكرز ليبرون جيمس موسمه الـ21 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" لنجله البكر بروني الذي يتماثل للشفاء بنجاح من سكتة قلبية ألمت به.
وراودت "الملك" جيمس، 38 عاماً، فكرة الابتعاد عن ملاعب كرة السلة في نهاية الموسم الماضي بعد هزيمة ليكرز أمام دنفر ناغتس في نهائي المنطقة الغربية، إلا انه عاد عن الفكرة ليستعد لموسم آخر يأمل في نهايته أن يتوج باللقب الخامس في مسيرته.
قال جيمس إن العارض الصحي الذي تعرض له نجله بروني وادى إلى انهياره بشكل فجائي أثناء التمارين التي كان يخوضها مع فريق كرة السلة في كليته في لوس أنجلوس في تموز، منحه نظرة متجددة للحياة، بحسب وكالة فرانس برس.
وشدد خلال مؤتمر صحافي في مركز تمارين ليكرز في مدينة "إل سيغوندو" في كاليفورنيا الإثنين، قائلا: "لا شيء آخر يهم سوى عائلتي".
وتابع "من الواضح أنني سأخصّص هذا الموسم لبروني بسبب الحادث الذي تعرض له. فهم ذلك يضع كل شيء في نصابه الصحيح".
وأضاف "بغض النظر عما يحدث، فإن الشيء الوحيد الذي يهم هو عائلتك. ولرؤية ما كان عليه بروني أن يمر به خلال الأشهر القليلة الماضية، كان الأمر صعبا. لا أستطيع إلا أن أتخيل كيف كان الأمر بالنسبة له، لأنه لقد كان صعبا بالنسبة لي، ولعائلتنا".
وأكد جيمس ان بروني "في حالة جيدة جدا" الآن ويهدف للعودة إلى ملاعب كرة السلة مع فريقه الجامعي كارولينا الجنوبية هذا الموسم "لقد بدأ عملية إعادة التأهيل للعودة إلى الملاعب هذا الموسم".
وختم قائلا بشأن نجله "حالته في تطور مستمر. إنها بالتأكيد زوبعة والكثير من المشاعر لعائلتنا هذا الصيف".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
نجم
لوس أنجلوس
ليكرز
ليبرون جيمس
موسمه الـ21
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين
ان بي ايه
نجل
البكر
بروني
شفاء
سكتة قلبية.
التالي
فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة
إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2023-07-26
انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة... تعرّض النجل الأكبر لنجم كرة السلة ليبرون جيمس لسكتة قلبية
رياضة
2023-07-26
انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة... تعرّض النجل الأكبر لنجم كرة السلة ليبرون جيمس لسكتة قلبية
0
فنّ
2023-09-07
أحمد سعد برفقة نجم كرة السلة ليبرون جيمس: أعظم لاعب في التاريخ (صور)
فنّ
2023-09-07
أحمد سعد برفقة نجم كرة السلة ليبرون جيمس: أعظم لاعب في التاريخ (صور)
0
منوعات
2023-07-31
"رجل متعدد المواهب"... نجل نجم كرة السلة ليبرون يعزف على البيانو بعد مغادرته المستشفى (فيديو)
منوعات
2023-07-31
"رجل متعدد المواهب"... نجل نجم كرة السلة ليبرون يعزف على البيانو بعد مغادرته المستشفى (فيديو)
0
فنّ
05:34
مايا دياب برفقة نجمة عالميّة في باريس.. وهل فستانها هو الأجرأ على الإطلاق؟ (صور)
فنّ
05:34
مايا دياب برفقة نجمة عالميّة في باريس.. وهل فستانها هو الأجرأ على الإطلاق؟ (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة
0
رياضة
2023-10-02
إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
رياضة
2023-10-02
إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ومضيفه سيباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
0
رياضة
2023-10-02
وصفه النادي "بالأسطورة"... وفاة مهاجم مانشستر سيتي بعد صراع مع المرض
رياضة
2023-10-02
وصفه النادي "بالأسطورة"... وفاة مهاجم مانشستر سيتي بعد صراع مع المرض
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-28
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-28
زيارة خاصة لفريق الحكمة الى المدرسة اللبنانية في قطر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:02
إصابة ثلاثة أشخاص وتوقيف مطلق النار في المركز التجاري في بانكوك
أخبار دولية
07:02
إصابة ثلاثة أشخاص وتوقيف مطلق النار في المركز التجاري في بانكوك
0
حال الطقس
02:02
المنخفض الجوي يستقر جزئياً الاربعاء
حال الطقس
02:02
المنخفض الجوي يستقر جزئياً الاربعاء
0
أخبار لبنان
09:11
الحلبي بحث وفرونتسكا في التحديات التي تواجهها وزارة التربية مع مطلع العام الدراسي الجديد
أخبار لبنان
09:11
الحلبي بحث وفرونتسكا في التحديات التي تواجهها وزارة التربية مع مطلع العام الدراسي الجديد
0
أخبار لبنان
07:40
المفتي دريان يصدر قرار تعيين ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي
أخبار لبنان
07:40
المفتي دريان يصدر قرار تعيين ثمانية أعضاء في المجلس الشرعي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
هل يكون السيسي الرجل المناسب في المكان المناسب للمرة الثالثة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:09
هل يكون السيسي الرجل المناسب في المكان المناسب للمرة الثالثة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
فريق الاتحاد السعودي ينسحب من الملعب في ايران.. إليكم ملابسات تأجيل المباراة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
حال فوج الاطفاء كحال الدفاع المدني ولولاهم لفقدنا كثيرين!
تقارير نشرة الاخبار
13:58
حال فوج الاطفاء كحال الدفاع المدني ولولاهم لفقدنا كثيرين!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بالصور هكذا تُخنق مجاري المياه...فجنِّبونا الغرَق
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بالصور هكذا تُخنق مجاري المياه...فجنِّبونا الغرَق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلول مبتكرة لتقليل اعتماد الشركات على الكاش!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
حلول مبتكرة لتقليل اعتماد الشركات على الكاش!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
المهرجان الدولي الفرنكوفوني للكتاب... آفاق ثقافية في كل مكان في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
المهرجان الدولي الفرنكوفوني للكتاب... آفاق ثقافية في كل مكان في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ازالة الخيمتين مقابل الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر... عاملان ساهما بتأخير الاتفاق
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ازالة الخيمتين مقابل الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر... عاملان ساهما بتأخير الاتفاق
0
أخبار لبنان
13:33
المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي
أخبار لبنان
13:33
المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لا عودة للنازحين السوريين في الوقت الحالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين عودتهم المعقدة إلى بلادهم ورفض الغرب لاستقبالهم... هل يبقى النازحون السوريون في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين عودتهم المعقدة إلى بلادهم ورفض الغرب لاستقبالهم... هل يبقى النازحون السوريون في لبنان؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:47
تعميم لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟
خبر عاجل
09:47
تعميم لمصرف لبنان... ماذا جاء فيه؟
2
أمن وقضاء
05:08
الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير
أمن وقضاء
05:08
الموت يطرق الباب مجددا... وفاة زوجة الياس الحصروني في حادث سير
3
خبر عاجل
02:06
إليكم أسعار المحروقات...
خبر عاجل
02:06
إليكم أسعار المحروقات...
4
خبر عاجل
02:37
حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة
خبر عاجل
02:37
حادث سير على المسلك الشرقي لاوتوستراد نهر الكلب وزحمة سير خانقة في المحلة
5
أمن وقضاء
08:12
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
أمن وقضاء
08:12
قوى الأمن تعمّم صورة مفقودة... هل تعرفون مكانها؟
6
أمن وقضاء
04:14
تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...
أمن وقضاء
04:14
تعرض زوجة الحصروني لحادث سير...
7
منوعات
06:58
طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)
منوعات
06:58
طبيبة أسنان تفوز بأول مسابقة ملكة جمال "من دون مكياج" في العالم... أبهرت الحكّام في إبتسامتها (صور)
8
فنّ
05:21
انهاء قضية زوج نانسي عجرم تابع.... هذا السبب الذي دفع المحكمة لاتخاذ قرارها!
فنّ
05:21
انهاء قضية زوج نانسي عجرم تابع.... هذا السبب الذي دفع المحكمة لاتخاذ قرارها!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More