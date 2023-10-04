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الفيفا: كأس العالم 2030 سيقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال
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رياضة

الفيفا: كأس العالم 2030 سيقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال

2023-10-04 | 12:11
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الفيفا: كأس العالم 2030 سيقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال

أعلنت الفيفا أنه في العام 2030، سيجمع كأس العالم لكرة القدم للفيفا بين ثلاث قارات وست دول، داعيًا العالم بأسره للانضمام إلى الاحتفال بالمئوية وكأس العالم للفيفا نفسه.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختيار المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة عام 2030 من بطولة كأس العالم.

بالإضافة إلى ذلك، وبعد مراعاة السياق التاريخي لأول كأس عالم للفيفا على الإطلاق، وافق مجلس الفيفا بالإجماع على استضافة حفل احتفال فريد بالمئوية في عاصمة  مونتيفيديو، حيث أُقيمت أول كأس عالم للفيفا في عام 1930، بالإضافة إلى ثلاث مباريات لكأس العالم في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي.

 
 
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