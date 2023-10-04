الإتحاد السعودي لكرة القدم يعلن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

الإتحاد السعودي لكرة القدم يعلن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن الإتحاد السعودي لكرة القدم نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الإتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.



وأكد ولي العهد السعودي رغبة المملكة في إستضافة كأس العالم 2034، وقال إن الرغبة السعودية تعد إنعكاسًا لما وصلت إليه المملكة من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات إقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.



