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المهاجم البلجيكي إدين هازار يعلن اعتزاله

2023-10-10 | 08:10
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المهاجم البلجيكي إدين هازار يعلن اعتزاله

المهاجم البلجيكي إدين هازار يعلن اعتزاله

 
أعلن المهاجم البلجيكي إدين هازار، الذي لا يلعب لأي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد الاسباني في حزيران الماضي، اعتزاله كرة القدم عبر حسابه الرسمي في إنستغرام الثلاثاء عن عمر يناهز 32 عاما.

وكتب الدولي البلجيكي السابق الذي ساعد منتخب بلاده على احتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018 "عليك أن تعرف كيف تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب. بعد مسيرة استمرت 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت أن أضع حدًا لمسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

وأضاف "لقد تمكنت من تحقيق حلمي واللعب والاستمتاع على الملاعب في جميع أنحاء أوروبا والعالم".

بدأ هازار مسيرته كلاعب يافع في صفوف ليل الفرنسي قبل ان ينتقل الى تشلسي الانكليزي ليخوض معه سبعة مواسم (2012-2019)، وفي هذه الفترة بات احد اعظم اللاعبين في تاريخ "البلوز" بعدما قاده للفوز بلقب الدوري الانكليزي (2015 و2017) والدوري الاوروبي "يوروباليغ" مرتين (2013 و2019).

وانتقل هازار الى صفوف ريال مدريد الاسباني مقابل 115 مليون يورو، لكنّ لاعب الجناح تعرّض لسلسلة من الاصابات والمشاكل البدنية، فلم ينجح سوى بتسجيل سبعة اهداف مع الفريق الملكي في الدوري الاسباني خلال 54 مباراة، قبل ان يرحل عن العاصمة الاسبانية بالتراضي الصيف الماضي قبل عام من انتهاء عقده في 2024.

وأنهى هازار مسيرته الدولية في كانون الاول الماضي بعد كأس العالم 2022. وارتدى قميص "الشياطين الحمر" في 126 مباراة (33 هدفاً)، ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا مع "الجيل الذهبي" لبلجيكا، قبل الخسارة من فرنسا بطلة العالم (1-0).
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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