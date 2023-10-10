الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
المهاجم البلجيكي إدين هازار يعلن اعتزاله
2023-10-10 | 08:10
شارك
2
min
المهاجم البلجيكي إدين هازار يعلن اعتزاله
المهاجم البلجيكي إدين هازار يعلن اعتزاله
أعلن المهاجم البلجيكي إدين هازار، الذي لا يلعب لأي ناد منذ رحيله عن ريال مدريد الاسباني في حزيران الماضي، اعتزاله كرة القدم عبر حسابه الرسمي في إنستغرام الثلاثاء عن عمر يناهز 32 عاما.
وكتب الدولي البلجيكي السابق الذي ساعد منتخب بلاده على احتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018 "عليك أن تعرف كيف تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب. بعد مسيرة استمرت 16 عامًا وخوض أكثر من 700 مباراة، قررت أن أضع حدًا لمسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".
وأضاف "لقد تمكنت من تحقيق حلمي واللعب والاستمتاع على الملاعب في جميع أنحاء أوروبا والعالم".
بدأ هازار مسيرته كلاعب يافع في صفوف ليل الفرنسي قبل ان ينتقل الى تشلسي الانكليزي ليخوض معه سبعة مواسم (2012-2019)، وفي هذه الفترة بات احد اعظم اللاعبين في تاريخ "البلوز" بعدما قاده للفوز بلقب الدوري الانكليزي (2015 و2017) والدوري الاوروبي "يوروباليغ" مرتين (2013 و2019).
وانتقل هازار الى صفوف ريال مدريد الاسباني مقابل 115 مليون يورو، لكنّ لاعب الجناح تعرّض لسلسلة من الاصابات والمشاكل البدنية، فلم ينجح سوى بتسجيل سبعة اهداف مع الفريق الملكي في الدوري الاسباني خلال 54 مباراة، قبل ان يرحل عن العاصمة الاسبانية بالتراضي الصيف الماضي قبل عام من انتهاء عقده في 2024.
وأنهى هازار مسيرته الدولية في كانون الاول الماضي بعد كأس العالم 2022. وارتدى قميص "الشياطين الحمر" في 126 مباراة (33 هدفاً)، ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا مع "الجيل الذهبي" لبلجيكا، قبل الخسارة من فرنسا بطلة العالم (1-0).
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
البلجيكي
هازار
اعتزاله
انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا بسبب الصراع الدائر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-10-01
لأسباب صحية...فنان مصري قدير يعلن اعتزاله للمرة الثانية! (صورة)
فنّ
2023-10-01
لأسباب صحية...فنان مصري قدير يعلن اعتزاله للمرة الثانية! (صورة)
0
رياضة
2023-07-27
الفائز بكأس العالم الإسباني دافيد سيلفا يعلن اعتزاله اللعب نهائياً: "سأفتقدكم كثيرا" (فيديو)
رياضة
2023-07-27
الفائز بكأس العالم الإسباني دافيد سيلفا يعلن اعتزاله اللعب نهائياً: "سأفتقدكم كثيرا" (فيديو)
0
آخر الأخبار
01:06
الجيش الإٍسرائيلي يعلن زرع ألغام في محيط الثغرات التي تم التسلل من غزة عبرها
آخر الأخبار
01:06
الجيش الإٍسرائيلي يعلن زرع ألغام في محيط الثغرات التي تم التسلل من غزة عبرها
0
أخبار دولية
2023-10-09
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "أكثر من 500 هدف" في قطاع غزة خلال الليل
أخبار دولية
2023-10-09
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف "أكثر من 500 هدف" في قطاع غزة خلال الليل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
08:00
انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا بسبب الصراع الدائر
منوعات
08:00
انسحاب المنتخب الفلسطيني من بطولة ودية في ماليزيا بسبب الصراع الدائر
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-08
قطر تستعدّ لاستضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-08
قطر تستعدّ لاستضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم
0
رياضة
2023-10-07
نيمار يستقبل طفلته من عارضة الأزياء برونا بيانكاردي...وهذا هو اسمها! (صور)
رياضة
2023-10-07
نيمار يستقبل طفلته من عارضة الأزياء برونا بيانكاردي...وهذا هو اسمها! (صور)
0
رياضة
2023-10-06
نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة
رياضة
2023-10-06
نادي الحكمة ينتكس مرة جديدة مع استقالة لجنته الادارية ودعوة لانتخابات عامة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر كاذب
2023-10-08
ما صحة صدور تعليمات لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بإخلاء مواقعها؟
خبر كاذب
2023-10-08
ما صحة صدور تعليمات لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان بإخلاء مواقعها؟
0
أخبار لبنان
01:54
لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية في رسالة إلى كولونا: تحييد لبنان عن حرب غزة مصلحة فرنسية-لبنانية مشتركة
أخبار لبنان
01:54
لجنة التنسيق اللبنانية-الفرنسية في رسالة إلى كولونا: تحييد لبنان عن حرب غزة مصلحة فرنسية-لبنانية مشتركة
0
منوعات
2023-10-09
أوقفوا نصف دماغها... إبنة الـ6 سنوات تحضع لعملية جراحية صعبة!
منوعات
2023-10-09
أوقفوا نصف دماغها... إبنة الـ6 سنوات تحضع لعملية جراحية صعبة!
0
منوعات
09:45
طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!
منوعات
09:45
طيار حلّق بطائرته فوق منزلها لمدة 4 سنوات...ولهذا السبب كان يطاردها!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
اليوم الرابع من طوفان الأقصى... ماذا عن أرقام الضحايا والجرحى في غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
08:12
اليوم الرابع من طوفان الأقصى... ماذا عن أرقام الضحايا والجرحى في غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الوضع الميداني اليوم جنوبًا... كيف يبدو؟
تقارير نشرة الاخبار
08:04
الوضع الميداني اليوم جنوبًا... كيف يبدو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:48
حديث عن عملية تسلل ضمن نطاق شبعا إلى الأراضي المحتلة... ما صحته؟
تقارير نشرة الاخبار
07:48
حديث عن عملية تسلل ضمن نطاق شبعا إلى الأراضي المحتلة... ما صحته؟
0
أخبار دولية
06:48
كيف هي الصورة على المقلب الإسرائيلي وماذا يعني قرار حزب الليكود؟
أخبار دولية
06:48
كيف هي الصورة على المقلب الإسرائيلي وماذا يعني قرار حزب الليكود؟
0
أخبار لبنان
06:19
التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة
أخبار لبنان
06:19
التطورات جنوبًا حضرت في عين التينة
0
أخبار لبنان
03:05
كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟
أخبار لبنان
03:05
كيف تبدو الأجواء اليوم في القرى الحدودية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
17:23
الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟
تقارير نشرة الاخبار
17:23
الجزء الأول من سلسلة حماس من الجحر الى طوفان الأقصى.. ماذا كشفت المعركة من أسلحة جديدة؟
0
أخبار لبنان
16:53
مراسلة الـLBCI من الجنوب واليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:53
مراسلة الـLBCI من الجنوب واليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
15:47
أصوات قذائف في عيتا الشعب..و"الحزب" يؤكد تدخله المباشر بعد مقتل عدد من عناصره
أخبار لبنان
15:47
أصوات قذائف في عيتا الشعب..و"الحزب" يؤكد تدخله المباشر بعد مقتل عدد من عناصره
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:07
نزوح كثيف وزحمة سير خانقة
أخبار لبنان
12:07
نزوح كثيف وزحمة سير خانقة
2
خبر عاجل
02:07
انخفاض أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
خبر عاجل
02:07
انخفاض أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
3
منوعات
15:48
بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)
منوعات
15:48
بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)
4
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
خبر عاجل
12:31
وزير التربية يعلق الدروس يوم غد الثلاثاء في المدارس الرسمية والخاصة في الجنوب بسبب تدهور الاوضاع الامنية
5
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
خبر عاجل
11:42
مصدر أمني لبناني لـ"العربية": مقتل أحد عناصر حزب الله بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان
6
خبر عاجل
01:49
الجيش الإسرائيلي: العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل
خبر عاجل
01:49
الجيش الإسرائيلي: العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل
7
خبر عاجل
00:56
الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة ولم يعد هناك أي إشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل
خبر عاجل
00:56
الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة ولم يعد هناك أي إشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل
8
خبر عاجل
14:51
حزب الله: بعد استشهاد 3 من عناصر الحزب قمنا بردّ أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وثكنة أفيفيم
خبر عاجل
14:51
حزب الله: بعد استشهاد 3 من عناصر الحزب قمنا بردّ أولي بمهاجمة ثكنة برانيت وثكنة أفيفيم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More