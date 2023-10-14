أولمبياد لوس أنجلوس 2028: الأولمبية الدولية تُدرج الكريكيت في المنافسات

أولمبياد لوس أنجلوس 2028: الأولمبية الدولية تُدرج الكريكيت في المنافسات

صادقت اللجنة الأولمبية الدولية الجمعة، خلال اجتماع مجلسها التنفيذي، على إدراج لعبة الكريكيت في منافسات دورة الألعاب الصيفية المرتقبة عام 2028 في لوس أنجل,س الأميركية.



وقال رئيس اللجنة الألماني توماس باخ في أعقاب اليوم الثاني من اجتماع المجلس التنفيذي في مومباي بالهند، إن المسؤولين قبلوا اقتراحاً من منظمي أولمبياد لوس أنجل,س بإدراج لعبة الكريكيت كواحدة من خمس رياضات جديدة، إلى جانب البيسبول، سوفتبول، كرة قدم العلم، الاسكواش، واللاكروس.