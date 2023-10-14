الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
26
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
أولمبياد لوس أنجلوس 2028: الأولمبية الدولية تُدرج الكريكيت في المنافسات
2023-10-14 | 07:56
شارك
0
min
أولمبياد لوس أنجلوس 2028: الأولمبية الدولية تُدرج الكريكيت في المنافسات
أولمبياد لوس أنجلوس 2028: الأولمبية الدولية تُدرج الكريكيت في المنافسات
صادقت اللجنة الأولمبية الدولية الجمعة، خلال اجتماع مجلسها التنفيذي، على إدراج لعبة الكريكيت في منافسات دورة الألعاب الصيفية المرتقبة عام 2028 في لوس أنجل,س الأميركية.
وقال رئيس اللجنة الألماني توماس باخ في أعقاب اليوم الثاني من اجتماع المجلس التنفيذي في مومباي بالهند، إن المسؤولين قبلوا اقتراحاً من منظمي أولمبياد لوس أنجل,س بإدراج لعبة الكريكيت كواحدة من خمس رياضات جديدة، إلى جانب البيسبول، سوفتبول، كرة قدم العلم، الاسكواش، واللاكروس.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
أنجلوس
2028:
الأولمبية
الدولية
تُدرج
الكريكيت
المنافسات
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:24
رئيس أرمينيا يصدق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
08:24
رئيس أرمينيا يصدق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية
0
آخر الأخبار
2023-10-12
ميقاتي: لبنان الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار
آخر الأخبار
2023-10-12
ميقاتي: لبنان الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الأمن والاستقرار
0
أخبار دولية
2023-10-12
الوكالة الدولية للطاقة: احتمال تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على إمدادات النفط "محدود حاليا"
أخبار دولية
2023-10-12
الوكالة الدولية للطاقة: احتمال تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على إمدادات النفط "محدود حاليا"
0
أخبار لبنان
2023-10-11
مياه لبنان الجنوبي: استهداف العدو لخزان بلدة يارين تعد سافر مخالف للشرائع والقوانين الدولية
أخبار لبنان
2023-10-11
مياه لبنان الجنوبي: استهداف العدو لخزان بلدة يارين تعد سافر مخالف للشرائع والقوانين الدولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
تقارير نشرة الاخبار
14:53
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
0
رياضة
2023-10-12
بعد اعتماده المراهنات الرياضية في منصات سرية... فتح تحقيق بحق لاعب وسط فريق "يوفنتوس"
رياضة
2023-10-12
بعد اعتماده المراهنات الرياضية في منصات سرية... فتح تحقيق بحق لاعب وسط فريق "يوفنتوس"
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-12
المعركة الدائرة بين حماس واسرائيل دخلت الرياضة أيضاً
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-12
المعركة الدائرة بين حماس واسرائيل دخلت الرياضة أيضاً
0
رياضة
2023-10-11
هل لف كريستيانو رونالدو نفسه بالعلم الفلسطيني في الملعب؟ (فيديو)
رياضة
2023-10-11
هل لف كريستيانو رونالدو نفسه بالعلم الفلسطيني في الملعب؟ (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2023-10-03
إليكم أسعار المحروقات...
خبر عاجل
2023-10-03
إليكم أسعار المحروقات...
0
خبر عاجل
2023-10-08
الوكالة الوطنية: تجدد القصف الإسرائيلي على محيط مزارع شبعا وتلال كفرشوبا
خبر عاجل
2023-10-08
الوكالة الوطنية: تجدد القصف الإسرائيلي على محيط مزارع شبعا وتلال كفرشوبا
0
أخبار دولية
14:43
البيت الأبيض يعلق على قصف إسرائيل صحافيين جنوبي لبنان
أخبار دولية
14:43
البيت الأبيض يعلق على قصف إسرائيل صحافيين جنوبي لبنان
0
منوعات
16:11
فلسطيني يُقبّل يد والدته وهي تحت ركام منزلها... مشهد مُفجع هزّ مواقع التواصل! (فيديو)
منوعات
16:11
فلسطيني يُقبّل يد والدته وهي تحت ركام منزلها... مشهد مُفجع هزّ مواقع التواصل! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:21
تجدد القصف على شمال قطاع غزة بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الاسرائيليين
تقارير نشرة الاخبار
09:21
تجدد القصف على شمال قطاع غزة بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الاسرائيليين
0
تقارير نشرة الاخبار
08:57
قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله في محيط مزارع شبعا... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
08:57
قصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله في محيط مزارع شبعا... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:57
ما هو الوضع السائد حاليًا على الحدود الشمالية من ناحية اسرائيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:57
ما هو الوضع السائد حاليًا على الحدود الشمالية من ناحية اسرائيل؟
0
أخبار لبنان
05:31
قاووق: أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل بالرد القاسي والسريع من دون تردد
أخبار لبنان
05:31
قاووق: أي عدوان إسرائيلي على لبنان سيقابل بالرد القاسي والسريع من دون تردد
0
تقارير نشرة الاخبار
05:24
ملفوفًا بالعالم اللبناني.. بلدة الخيام تُودّع الشهيد عصام عبدالله بموكب تشييع كبير
تقارير نشرة الاخبار
05:24
ملفوفًا بالعالم اللبناني.. بلدة الخيام تُودّع الشهيد عصام عبدالله بموكب تشييع كبير
0
أخبار دولية
04:32
عبداللهيان: أي خطوة سيقدم عليها "حزب الله" سينتج عنها زلزال كبير ضد اسرائيل
أخبار دولية
04:32
عبداللهيان: أي خطوة سيقدم عليها "حزب الله" سينتج عنها زلزال كبير ضد اسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟
تقارير نشرة الاخبار
17:06
"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
تقارير نشرة الاخبار
14:53
قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
بيروت تستضيف معرض الكتاب
تقارير نشرة الاخبار
14:48
بيروت تستضيف معرض الكتاب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:01
آخر فيديو نشره الشهيد عصام عبدالله من علما الجنوبية قبل وفاته! (فيديو)
منوعات
14:01
آخر فيديو نشره الشهيد عصام عبدالله من علما الجنوبية قبل وفاته! (فيديو)
2
أخبار لبنان
07:20
تغطية إعلامية غرقت بدموع الوداع... مراسل الـLBCI يبكي بوداع صديقه الشهيد مباشرة على الهواء: الله معك يا عصام! (فيديو)
أخبار لبنان
07:20
تغطية إعلامية غرقت بدموع الوداع... مراسل الـLBCI يبكي بوداع صديقه الشهيد مباشرة على الهواء: الله معك يا عصام! (فيديو)
3
أخبار لبنان
03:16
بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!
أخبار لبنان
03:16
بعد استشهاد عصام عبدالله في علما الشعب... هذا ما قالته والدته!
4
خبر عاجل
12:30
ترقبوا بعد قليل فريق الـ LBCI الذي نجا من القصف الاسرائيلي في علما الشعب وادى الى استشهاد مصور في وكالة رويترز وجرح عدد آخر مباشرة عبر النشرة المسائية
خبر عاجل
12:30
ترقبوا بعد قليل فريق الـ LBCI الذي نجا من القصف الاسرائيلي في علما الشعب وادى الى استشهاد مصور في وكالة رويترز وجرح عدد آخر مباشرة عبر النشرة المسائية
5
خبر عاجل
12:45
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيّرة تقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
12:45
الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيّرة تقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان
6
خبر عاجل
06:03
الجيش الإسرائيلي: قتل قائد حماس علي القاضي الذي قاد هجوم يوم 7 تشرين الاول
خبر عاجل
06:03
الجيش الإسرائيلي: قتل قائد حماس علي القاضي الذي قاد هجوم يوم 7 تشرين الاول
7
خبر عاجل
16:31
أ.ف.ب.: لوفتهانزا تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط
خبر عاجل
16:31
أ.ف.ب.: لوفتهانزا تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط
8
أمن وقضاء
09:00
المقاومة الإسلاميّة تعلن مهاجمة مواقع اسرائيلية في مزارع شبعا
أمن وقضاء
09:00
المقاومة الإسلاميّة تعلن مهاجمة مواقع اسرائيلية في مزارع شبعا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More