5 مليارات جنيه استرليني... هل سحب الشيخ جاسم عرضه لشراء مانشستر يونايتد؟

سحب المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جبر آل ثاني عرضه لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، بحسب مصدر مطلّع لوكالة فرانس برس.

وأعلن يونايتد قبل عام تقريبًا أنه يبحث عن "بدائل استراتيجية لتعزيز نمو النادي"، مع بيع كامل كأحد الخيارات.

وكان الشيخ جاسم والملياردير البريطاني جيم راتكليف في مقدمة المرشحين بعد عدة جولات من العروض في وقت سابق من هذا العام، لكن العملية توقفت في الأشهر الأخيرة على الرغم من غضب مشجعي النادي تجاه المالكين الحاليين، عائلة غلايزر.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن راتكليف من المقرر الآن أن يحصل على حصة 25 في المئة في النادي مقابل حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني (أي 1.7 مليار دولار).

وتستحوذ عائلة غلايزر على النادي الإنكليزي العملاق منذ عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني (961 مليون دولار)، لكنها أثقلت كاهله بديون ضخمة.

وأظهرت الأرقام في آذار الماضي أن ديون يونايتد ارتفعت إلى 970 مليون جنيه إسترليني.

وكان عرض الشيخ جاسم هو السيطرة الكاملة على يونايتد ووعد بتصفية ديون النادي.

وذكرت بي بي سي أن عرضه كان بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني، لكن المفاوضات انهارت هذا الأسبوع.

على النقيض من ذلك، ذكرت تقارير صحافية أن راتكليف يعتزم تعديل عرضه من أجل الدخول أخيرا إلى رأسمال النادي بشراء أسهم قليلة.

ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في الدوري وخسر أول مباراتين في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويعاني يونايتد من ضعف الاستثمار في بنيته التحتية على مدى العقدين الماضيين. إذ يبقى "أولد ترافورد" أكبر ملعب لاندية كرة القدم في إنكلترا، ولكنه يحتاج إلى إعادة تطوير كبيرة لمقارعة الاندية اخرى، حيث استُثني ملعب يونايتد من ملف بريطانيا وإيرلندا الحائز على حق استضافة بطولة أوروبا 2028 بخلاف ملعب الاتحاد التابع لجاره مانشستر سيتي.

وكان قد وعد الشيخ جاسم بمبلغ 1.7 مليار دولار لتمويل خطط إنشاء ملعب جديد ومركز تدريب، بالإضافة إلى الاستثمار في سوق انتقالات اللاعبين. لكن العرض الذي قدمه نجل رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، أثار المخاوف بشأن النمو المحتمل لنفوذ الدولة في الدوري الانكليزي.

واختلفت احوال مانشستر سيتي حامل اللقب منذ استحواذه من قبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي، في عام 2008.

وفي عام 2021، اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي أيضًا حصة مسيطرة في نيوكاسل.

Kieran CANNING- وكالة فرانس برس