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بعد الهجوم العنيف عليه بسبب صمته حول طوفان الأقصى... محمد صلاح يثبت موقفه بأفعاله: هذا ما قام به!

بعد الهجوم العنيف عليه بسبب صمته حول طوفان الأقصى... محمد صلاح يثبت موقفه بأفعاله: هذا ما قام به!







ووفقًا لمصادر تحدثت لوسائل إعلام، فإن قائد منتخب مصر تبرع الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة أن ذلك في سياق تنفيذ إجراءات فعلية على أرض الواقع، تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.



وفي وقت لاحق، أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، صحة الأنباء.



وقال رامي الناظر في تصريحات خاصة لـ"



ورفض الناظر الكشف عن قيمة ما تبرع به محمد صلاح للهلال الأحمر بناءً على رغبة اللاعب، موضحاً: "لا يمكن كشف تفاصيل المتبرعين أو تفاصيل ما تم الا أن الأمر مؤكد بأن النجم المصري قام بالفعل بتنفيذ الأمر".



وشدد على أن "محمد صلاح أحد نجومنا المصريين الذي يملكون قاعدة عريضة من الجماهير ويتفاعل مع القضايا العربية بشكل إيجابي".



وأثنى رامي الناظر على محمد صلاح منوهاً: "إنها المرة الأولى التي يتبرع فيها النجم المصري للهلال الأحمر".

كشفت مصادر لموقع " اليوم السابع " المصري أن محمد صلاح قائد منتخب مصر، ونجم نادى ليفربول الإنكليزى، اتخذ خطوة في سبيل دعم القضية الفلسطينية، بالتبرع لأهالي فلسطين، من خلال الهلال الأحمر المصري.ووفقًا لمصادر تحدثت لوسائل إعلام، فإن قائد منتخب مصر تبرع الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، معتبرة أن ذلك في سياق تنفيذ إجراءات فعلية على أرض الواقع، تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.وفي وقت لاحق، أكد الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، صحة الأنباء.وقال رامي الناظر في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع ": "بالفعل تبرع محمد صلاح للهلال الأحمر تحت بند دعم أهالينا في غزة المتضررين من القصف الإسرائيلي".ورفض الناظر الكشف عن قيمة ما تبرع به محمد صلاح للهلال الأحمر بناءً على رغبة اللاعب، موضحاً: "لا يمكن كشف تفاصيل المتبرعين أو تفاصيل ما تم الا أن الأمر مؤكد بأن النجم المصري قام بالفعل بتنفيذ الأمر".وشدد على أن "محمد صلاح أحد نجومنا المصريين الذي يملكون قاعدة عريضة من الجماهير ويتفاعل مع القضايا العربية بشكل إيجابي".وأثنى رامي الناظر على محمد صلاح منوهاً: "إنها المرة الأولى التي يتبرع فيها النجم المصري للهلال الأحمر".

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