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وفاة لاعب كرة القدم الأميركية أثناء المباراة...وهذا ما حصل معه!

2023-10-16 | 08:51
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وفاة لاعب كرة القدم الأميركية أثناء المباراة...وهذا ما حصل معه!

وفاة لاعب كرة القدم الأميركية أثناء المباراة...وهذا ما حصل معه!

توفي لاعب الرغبي (كرة القدم الأميركية) إثر إصابته بسكتة قلبية على أرض الملعب خلال مباراة نهاية الأسبوع الفائت، بحسب موقع "ميرور".

وكان اللاعب، المسمى محليًا باسم Arturas Rudys، يلعب في مباراة القسم الأول للمقاطعات الشرقية ضد "ديس" بعد ظهر يوم السبت لصالح فريق Wisbech عندما تعرض لتدخل عنيف.

 وأصيب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً بسكتة قلبية. وعلى الرغم من جهود المسعفين، لم يتمكنوا من إنعاشه، وتوفي. 
 
 
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