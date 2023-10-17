بطولة لبنان للتكسير الفني بفارق كبير عن بقية الاندية... المون لاسال يحرز لقب الذكور والاناث

بطولة لبنان للتكسير الفني بفارق كبير عن بقية الاندية... المون لاسال يحرز لقب الذكور والاناث

نظم الاتحاد اللبناني للتايكواندو بطولة لبنان في التكسير الفني لعام 2023 في نادي المون لاسال (عين سعادة) بمشاركة 58 لاعب و لاعبة من حملة الحزام الأسود من مختلف الأندية.



حضر البطولة رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفه، عضو الاتحاد المحاسب الغراند ماستر المهندس ايلي نعمه، عضو الاتحاد الحكم الدولي الغراند ماستر جو خوري، الغراند ماستر يوسف ابو سمرا ومسؤولو الأندية وأهالي اللاعبين واللاعبات.





وتجدر الاشارة الى ان رئيس اللجنة الغراند الماستر فادي نابلسي قاد البطولة بمساعدة الحكام وهم: الماستر كيرينا شولي، الماستر ايليان الحاج، الغراند ماستر سليم غنيمة، الماستر سليم الأسمر، سلوان صادر وجهاد سعد.



ترتيب الأندية



وجاء ترتيب الأندية على الشكل التالي :



*ذكور:



المركز الأول:نادي مون لاسال :95 نقطة



المركز الثاني: نادي الناووس: 22 نقطة



المركز الثالث:نادي الجمهور :15 نقطة



*إناث:



المركز الأول:نادي مون لاسال :77 نقطة



المركز الثاني: نادي انور:44 نقطة



المركز الثالث:نادي الناووس:38 نقطة



النتائج الكاملة



وفي ما يلي النتائج:



*الركلة الامامية العالية



*صغار ذكور:



-المركز الأول: نبيل الشنتيري – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: تيو بارودي – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: شارلي اسحاق – نادي الناووس



* صغار اناث:



-المركز الأول: جاين عبود – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: تقلا مفرج – نادي أنور



-المركز الثالث: جنى عقيقي – نادي مطيلب كاونتري كلوب



-المركز الثالث: جاين شرابيه – نادي أنور



*فتيان:



-المركز الأول: مارك بشارة – نادي الجمهور



-المركز الثاني: ريان الريس – نادي أنور



-المركز الثالث: جو بادين – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: بيار اسحاق – نادي الناووس



*فتيات:



-المركز الأول: رفقا زغبي – نادي الناووس



-المركز الثاني: جويا قصرجي– نادي مطيلب كونتري كلوب



-المركز الثالث: سارة العلم – نادي الناووس



-المركز الثالث: نغم السنوجي – نادي أدب و رياضة



*ناشئون:



-المركز الأول: كابي حرفوش – نادي أنور



-المركز الثاني: جورجيو خباز – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: مجد زغيب – نادي أنور



-المركز الثالث: كمال طالب – نادي أنور



*ناشئات:



-المركز الأول: ريتا ماريا الريس – نادي أنور



-المركز الثاني: شارلين مزهر – نادي أنور



-المركز الثالث: ايلينا ضومط – نادي الناووس



-المركز الثالث: ريتا جريدي – نادي مون لاسال



*رجال ما فوق 40 سنة:



-المركز الأول: جوزيف معلوف – نادي أنور



*رجال ما فوق 50 سنة:



-المركز الأول: مجد ماري مفرج – نادي أنور



*سيدات:



-المركز الاول: دانيال جبران – نادي أنور



*الركلة الجانبية العالية



*صغار ذكور:



-المركز الأول: نبيل الشنتيري – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: تيو بارودي – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: شارلي اسحاق – نادي الناووس



-المركز الثالث: تيودور طنوس – نادي الناووس



* صغار اناث:



-المركز الأول: جاين عبود – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: تقلا مفرج – نادي أنور



-المركز الثالث: جين شاربيه – نادي أنور



*فتيان:



-المركز الأول: مارك بشارة – نادي الجمهور



-المركز الثاني: رالف بو فياض – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: جو بادين – نادي مون الاسال



-المركز الثالث: انطوني ابراهيم – نادي مون لاسال



*فتيات:



-المركز الأول: كاريل ابراهيم – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: سارة العلم – نادي الناووس



-المركز الثالث: تيا سعد – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: ايليز مفرج – نادي أنور



*ناشئون:



-المركز الأول: جورجيو خباز – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: كابي حرفوش – نادي أنور



-المركز الثالث: فابيو شولي – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: كريس داغر – نادي مون لاسال



*ناشئات:



-المركز الأول: ريتا جريدي – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: ايلينا ضومط – نادي الناووس



-المركز الثالث: ريا شولي – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: شارلين مزهر – نادي أنور



*رجال ما فوق 40 سنة:



-المركز الأول: جوزيف معلوف – نادي أنور



*رجال ما فوق 50 سنة:



-المركز الأول: مجد ماري مفرج – نادي أنور



*سيدات:



-المركز الثاني: كاريل ابراهيم – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: أرزة وهبة – نادي أنور



*ناشئون:



-المركز الأول: فابيو شولي – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: بيتر ظريفه – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: جورج أخرس – نادي الناووس



-المركز الثالث: كابي حرفوش – نادي مون لاسال



*ناشئات:



-المركز الأول: ريا شولي – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: شارلين مزهر – نادي أنور



-المركز الثالث: ايلينا ضومط – نادي الناووس



-المركز الثالث: ريتا جريدي – نادي مون لاسال



*رجال:



-المركز الأول: جوزيف معلوف – نادي أنور



*سيدات:



-المركز الاول: اندريا عبود – نادي مون لاسال



*تحدي الركلات المتعددة



*صغار ذكور:



-المركز الأول: نبيل الشنتيري – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: تيو صالح – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: تيو بارودي – نادي مون لاسال



* صغار اناث:



-المركز الأول: جاين عبود – نادي مون لاسال



*فتيان:



-المركز الأول: أنطوني نوفل – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: شربل مرقس – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: بيار اسحاق – نادي الناووس



-المركز الثالث: رالف بو فياض – نادي مون لاسال



*فتيات:



-المركز الأول: سارة العلم – نادي الناووس



-المركز الثاني: ايليز مفرج – نادي أنور



*ناشئون:



-المركز الأول: اندرو حويك – نادي أدب و رياضة



-المركز الثاني: جورج أخرس – نادي الناووس



-المركز الثالث: بيتر ظريفه – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: جورجيو خباز – نادي مون لاسال



*ناشئات:



-المركز الأول: ريا شولي – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: ريتا جريدي – نادي مون لاسال



*سيدات:



-المركز الاول: اندريا عبود – نادي مون لاسال



*القفزة المستديرة افقيا



*صغار ذكور:



-المركز الأول: تيو بارودي – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: نبيل الشنتيري – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: شارلي اسحاق – نادي الناووس



-المركز الثالث: تيودور طنوس – نادي الناووس



* صغار اناث:



-المركز الأول: جاين عبود – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: تقلا مفرج – نادي أنور



-المركز الثالث: جاين شاربيه – نادي أنور



*فتيان:



-المركز الأول: أنطوني نوفل – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: رالف بو فياض – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: شربل مرقس – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: ستيفن يوسف – نادي الناووس



*فتيات:



-المركز الأول: كاريل ابراهيم – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: سارة العلم – نادي الناووس



-المركز الثالث: تيا سعد – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: أرزة وهبة – نادي أنور



*ناشئون:



-المركز الأول: جورجيو خباز – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: بيتر ظريفه – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: كمال طالب – نادي أنور



-المركز الثالث: شربل جريدي – نادي مون لاسال



*ناشئات:



-المركز الأول: ريا شولي – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: ايلينا ضومط – نادي الناووس



-المركز الثالث: شارلين مزهر – نادي أنور



-المركز الثالث: ريتا جريدي – نادي مون لاسال



*سيدات:



-المركز الاول: دانيال جبران – نادي أنور



-المركز الثاني: تيا ضومط – نادي الناووس



*الركلة الدائرية الافقية(540 درجة)



*صغار ذكور:



-المركز الأول: تيو صالح – نادي مون لاسال



*فتيان:



-المركز الأول: أنطوني نوفل – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: رالف بو فياض – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: أنطوني ابراهيم – نادي مون لاسال



-المركز الثالث: بيار اسحاق – نادي الناووس



*ناشئين:



-المركز الأول: جورجيو خباز – نادي مون لاسال



-المركز الثاني: اندرو حويك – نادي أدب و رياضة



-المركز الثالث: جورج اخرس – نادي الناووس



-المركز الثالث: خليل مارون مفرج – نادي أنور



*الركلة الدائرية العامودية(360 درجة)



*فتيان:



-المركز الأول: شربل مرقس – نادي مون لاسال



*ناشئون:



-المركز الأول: اندرو حويك – نادي أدب و رياضة



*سيدات:



-المركز الاول: اندريا عبود – نادي مون لاسال