بعد صمته حول ما يحصل في غزة... محمد صلاح يناشد قادة العالم وهذا ما قاله! (فيديو)

نشر النجم المصري محمد صلاح فيديو باللغة الإنكليزية مدته 50 ثانية، على حساباته الرسمية مساء الأربعاء، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء.وقال صلاح في الفيديو: "ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة. التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل. حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها. المذابح يجب أن تتوقف."وتابع: "ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات نحو غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة. المشاهد من المستشفى ليلة الأمس كانت مرعبة. سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ."وأضاف: "أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء... يجب أن تنتصر الإنسانية."