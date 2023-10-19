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أنس جابر تتعرض للهجوم من اتحاد التنس الإسرائيلي على خلفية دعمها للقضية الفلسطينية

2023-10-19 | 09:17
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أنس جابر تتعرض للهجوم من اتحاد التنس الإسرائيلي على خلفية دعمها للقضية الفلسطينية

أنس جابر تتعرض للهجوم من اتحاد التنس الإسرائيلي على خلفية دعمها للقضية الفلسطينية

تعرضت لاعبة التنس التونسية أنس جابر لهجوم من قبل اتحاد التنس الإسرائيلي على خلفية تضامنها مع القضية الفلسطينية في تغريدة نشرتها عبر صفحتها على إنستغرام. 

وفي التفاصيل، نشرت أنس عبر حسابها على موقع إنستغرام كلمات تضامن مع القضية الفلسطينية، قالت فيها: "أوقفوا العنف.. الحرية لفلسطين"، لتنضم إلى قائمة الرياضيين العرب الذين أعلنوا مساندتهم للقضية.

ويبدو أن تضامن أنس لم يعجب اتحاد التنس الإسرائيلي الذي طالب الاتحاد الدولي للتنس ورابطة المحترفات بمعاقبة البطلة التونسية على خلفية مساندتها للشعب الفلسطيني، متهماً إياها بـ"التحريض ودعم منظمة إرهابية قاتلة ونازية".

ومن جهتها، عبرت وزارة الشباب والرياضة التونسية في بيان عن مساندتها المطلقة للبطلة التونسية إثر الحملة التي تتعرض لها من قبل الاتحاد الإسرائيلي لرياضة التنس.

وشدّدت الوزارة على دعمها التام ومساندتها اللامشروطة لكل الرياضيين التونسيين الذين ساندوا القضية الفلسطينية، على إثر العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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