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رياضة
منذ فضيحة قبلة الرئيس السابق للاتحاد... هيرموسو تعود إلى المنتخب الاسباني
2023-10-19 | 12:47
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منذ فضيحة قبلة الرئيس السابق للاتحاد... هيرموسو تعود إلى المنتخب الاسباني
استُدعيت اللاعبة جيني هيرموسو الأربعاء إلى تشكيلة المنتخب الإسباني للسيدات، للمرة الأولى منذ فضيحة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات في أستراليا.
ووفق وكالة فرانس برس، فقد ضمّت المدربة الجديدة مونتسيرات توميه فاسكيس، لاعبة الوسط البالغة من العمر 33 عاماً، والتي تلعب لفريق باتشوكا المكسيكي، إلى التشكيلة التي ستواجه سويسرا وإيطاليا في وقت لاحق من تشرين الأول الحالي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وهذه المرة الأولى التي تستدعي فيها فاسكيس هيرموسو إلى المنتخب، بُعيد العاصفة التي احدثتها قبلة روبياليس لها في حفل التتويج باللقب العالمي في 20 آب، رغم استقالة رئيس الاتحاد وإقالة المدرب السابق خورخي فيلدا.
وكانت توميه استدعت الشهر الماضي غالبية اللاعبات الفائزات بكأس العالم إلى تشكيلتها لدوري الأمم الأوروبية، لكنها استبعدت هيرموسو "لحمايتها".
*
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