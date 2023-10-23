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بطل العالم الارجنتيني غوميس ينفي تنشطه بعد عقوبة الايقاف لعامين

2023-10-23 | 03:51
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بطل العالم الارجنتيني غوميس ينفي تنشطه بعد عقوبة الايقاف لعامين

بطل العالم الارجنتيني غوميس ينفي تنشطه بعد عقوبة الايقاف لعامين

نفى المهاجم الدولي الأرجنتيني أليخاندرو "بابو" غوميس الأحد تعاطيه المنشطات، وذلك رغم إيقافه لمدة عامين بسبب فشله في اختبار خضع له حين كان يخوض غمار الدوري الإسباني لكرة القدم قبل انتقاله إلى إيطاليا.

وتم إيقاف مهاجم مونتسا الإيطالي، المتوج بمونديال قطر العام الماضي مع الأرجنتين، الجمعة بعد ثبوت تعاطيه مادة تيربوتالين في تشرين الأول العام الماضي.

وكان غوميس الذي تعاقد مع مونتسا في صفقة انتقال حر الشهر الماضي ولعب في صفوفه مباراتين فقط قبل أن يتم ايقافه، يدافع عن ألوان نادي إشبيلية الإسباني عندما تم اختباره.

وقال غوميس عبر صفحته في إنستغرام "لم أستخدم مطلقا، ولم يكن لديّ أي نيّة على الإطلاق لاستخدام وسائل المنشطات".

ويدّعي غوميس وفريقه مونتسا أنه تناول المادة المحظورة قسراً كجزء من شراب السعال الذي يستخدمه نجله.

وأضاف المهاجم البالغ 35 عاما "تجدر الإشارة إلى أن الاستخدام العلاجي للتيربوتالين مسموح به للرياضيين المحترفين، ولا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تحسين الأداء الرياضي"، مشددا على أنه قد تكون هناك إجراءات قانونية لأنه يعتقد أن قضيته لم يتم التعامل معها وفقًا للقوانين.

وأمضى غوميس معظم مسيرته في إيطاليا، حيث تنقل بين عدة أندية أبرزها أتالانتا بين عامي 2014 و2021.
 
 
 
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