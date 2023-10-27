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ميسي مرشّح لجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

2023-10-27 | 11:42
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ميسي مرشّح لجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

ميسي مرشّح لجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي

اختير النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي ضمن لائحة نهائية من ثلاثة لاعبين لجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الأميركي لكرة القدم، رغم خوض بطل العالم ست مباريات فقط مع فريقه إنتر ميامي.

وألهم ميسي البالغ 36 عاماً منتخب بلاده في رحلته الناجحة خلال مونديال قطر 2022، وساهم في احراز إنتر لقب كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية في كرة القدم في آب الماضي.

خاض مباراته الأولى في الدوري مع إنتر ميامي الذي يشترك في ملكيته النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، في 26 آب الماضي كبديل في الشوط الثاني، وسجّل خلال الفوز على نيويورك ريد بولز 2-0 ليضع حداً لسلسلة من 11 مباراة لفريقه دون فوز.

لكن إصابة عكّرت نهاية الموسم الأميركي لميسي، أبعدته عن إنتر الذي أخفق في نهاية المطاف بالتأهل إلى الأدوار الاقصائية (بلاي أوف).

وبعد قدومه من باريس سان جرمان الفرنسي حيث أمضى موسمين عاديين، ألهب أفضل لاعب في العالم سبع مرات حماسة الجمهور الأميركي الذي تهافت لشراء قميصه وحضور مباريات إنتر.

وينافس ميسي على هذه الجائزة اليوناني يورغوس ياكوماكيس مهاجم أتلانتا يونايتد، والألماني إدوارد لوفن لاعب وسط ساينت لويس سيتي.

وسُمّي ميسي لجائزة أفضل لاعب في الدوري، لكنه لم يبلغ اللائحة النهائية المؤلفة من ثلاثة أسماء: هداف الدوري الغابوني دنيس بوانغا (لوس أنجليس أف سي)، لاعب الوسط الأرجنتيني لوسيانو أكوستا (أف سي سينسيناتي) والأرجنتيني الآخر تياغو ألمادا (أتلانتا).
 
 
 
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