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رياضة
للمرة الاولى فريق لبناني في نصف نهائي بطولة Elite Neon Cup الأوروبية الدولية المنظمّة في اليونان
2023-10-30 | 04:31
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للمرة الاولى فريق لبناني في نصف نهائي بطولة Elite Neon Cup الأوروبية الدولية المنظمّة في اليونان
للمرة الاولى فريق لبناني في نصف نهائي بطولة Elite Neon Cup الأوروبية الدولية المنظمّة في اليونان
وصل فريق اتليتيكو اللبناني (التابع لأكاديمية اتليتيكو لتعليم كرة القدم) إلى نصف نهائي بطولة "Elite Neon Cup" الأوروبية الدولية التي تنظم في اليونان للفئة العمرية مواليد 2014 من الشباب وتضم 48 فريقاً من النخبة حول العالم حيث يتبارون في أعرق وأهم الدورات الأوروبية من هذه الفئة.
هؤلاء الفتية بعمر الورود، يلعبون من أجل لبنان ومن أجل أن يرفرف العلم اللبناني في المربع الذهبي النهائي. لعب الفريق 6 مباريات في البطولة من دون أي هزيمة وتصدر مجموعته. ووصل للمرة الأولى بتاريخ لبنان في هذه المسابقة إلى النصف نهائي حيث واجه كل من فريقAC MILAN العريق وParis Saint Germain حيث تعادلت النتيجة وانتهت بركلات الجزاء محتلاً المرتبة الرابعة في المسابقة.
هذا الانجاز يُشكر عليه الفتية في بلد يعاني من الأزمات الاقتصادية وفي ظل غياب كبير للدعم الرياضي على مستوى التجهيز والمال والمتابعة.
وما كان للانجاز أن يتحقق لولا القطاع الخاص وتحديداً المؤسسات التي تتابع وتدرّب المواهب اللبنانية، وجهود اهالي اللاعبين. على أمل أن يصل هذا الفريق بعيداً في مسابقات اخرى.
*
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