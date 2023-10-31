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للمرة الثامنة... ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (فيديو)

2023-10-31 | 10:21
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للمرة الثامنة... ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (فيديو)

للمرة الثامنة... ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (فيديو)

فاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينغ هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويتفوق اللاعب البالغ من العمر 36 عاما الآن بثلاث كرات ذهبية على منافسه كريستيانو رونالدو الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة في2017.

وبذلك يكون ميسي قد احتل مركزا بين الثلاثة الأوائل 14 مرة إجمالا وهو رقم قياسي، واحتل المركز الثاني في خمس مناسبات.

واحتل ميسي، الذي حقق الكرة الذهبية لأول مرة في مسيرته في 2009 وحصل على أربع كرات ذهبية على التوالي حتى 2012، المركز الثاني خلف هالاند في جوائز الاتحاد الأوروبي (اليويفا) للأفضل في آب.
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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