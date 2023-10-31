الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

السعودية تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034؟

2023-10-31 | 11:56
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السعودية تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034؟

السعودية تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034؟

تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 بعد أن أعلنت أستراليا أنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدمت المملكة خطاب نوايا إلى الفيفا بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم النظر فقط في العروض المقدمة من آسيا وأوقيانوسيا لاستضافة 2034.

ومن غير المرجح أن تواجه السعودية أي منافسة بعد أن أعلنت منظمة "فوتبول أستراليا" يوم الثلاثاء أنها قررت عدم تقديم طلب لاستضافة البطولة.

ويجب على الدول التي تأمل في استضافة كأس العالم 2034 أن تعرب عن اهتمامها الرسمي بحلول 31 تشرين الأول، ويجب تقديم اتفاقية العطاء الموقعة بحلول 30 تشرين الثاني.

وستتاح لأعضاء FIFA بعد ذلك الفرصة للموافقة على البلد المضيف لعام 2034 في أواخر عام 2024.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

تستعد

لاستضافة

بطولة

العالم

القدم

2034؟

LBCI التالي
للمرة الثامنة... ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (فيديو)
تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-08

قطر تستعدّ لاستضافة كأس أمم آسيا لكرة القدم

LBCI
رياضة
2023-10-04

الإتحاد السعودي لكرة القدم يعلن نيته الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

LBCI
رياضة
2023-10-16

من الاستضافة وصولا للمصاريف... هذا ما ستفعله الجزائر مع المنتخب الفلسطيني لكرة القدم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-13

قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
10:21

للمرة الثامنة... ميسي يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (فيديو)

LBCI
رياضة
15:04

تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل

LBCI
رياضة
2023-10-30

راي باسيل تفوز بالميدالية الذهبية ببطولة آسيا للرماية! (فيديو)

LBCI
رياضة
2023-10-30

اختطاف والدي نجم ليفربول...رجلان نصبا كميناً لهما! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
08:50

نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
منوعات
14:08

"يا إلهي! أمعاؤه تخرج!"... لسبب صادم طعنت ابنها البالغ من العمر 18 شهراً في بطنه!

LBCI
فنّ
04:47

ابن نادين نسيب نجيم يلفت الأنظار.. نسخة عن والده (صور)

LBCI
فنّ
04:53

"صارت تنحط مع ويتني هيوستن"... نوال الزغبي تسخر من "عالميّة" ميريام فارس؟ (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:45

مقدمة النشرة المسائية 31-10-2023

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:44

نتنياهو يرفض وقف النار... ومعارك برية

LBCI
أخبار دولية
08:29

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: الولايات المتحدة لا تؤيد دعوات وقف إطلاقِ النار

LBCI
أخبار لبنان
07:55

تكتل الجمهورية القوية تقدم باقتراح قانون للتمديد لرتبة عماد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

التطوراتُ الامنية في الجنوب مستمرة.. ما هو الموقعُ الاسرائيلي الذي تمّ استهدافُه؟

LBCI
أخبار لبنان
07:35

فياض: الوقت حان لنفهم قيمة استثمارِ الاموال

LBCI
أخبار دولية
05:20

ولي عهد الكويت: نستنكر القصف الإسرائيلي الغاشم على غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:07

المناطق الجنوبية الحدودية شهدت توترًا هذا المساء... إليكم التفاصيل

LBCI
رياضة
15:04

تأهل راي باسيل للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في باريس الصيف المقبل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
03:07

اليكم أسعار المحروقات اليوم..

LBCI
خبر عاجل
15:43

جنبلاط لـ سنة على الفراغ: باسيل زارني وعبّر عن خوفه على لبنان فطرحنا جوزيف عون لقيادة الجيش لكن الجواب "إجا من غير ميلة" من وفيق صفا الذي قال "ما بدنا نحشر باسيل"

LBCI
فنّ
08:50

نادين الراسي تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها أمام والدتها المريضة... أصيبت بجروح ودخلت الطوارئ وهذه التفاصيل! (صور)

LBCI
خبر عاجل
10:49

وزارة الطاقة والمياه أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة في شهر تشرين الأول

LBCI
خبر عاجل
10:43

وزير الدفاع الأميركي: نقولها بوضوح إذا لم تتوقف الهجمات على العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط فسنرد

LBCI
خبر عاجل
07:38

نيويورك تايمز: بدء الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة

LBCI
خبر عاجل
08:05

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تخوض معارك برية في عمق قطاع غزة وهاجمت معسكراً لحماس شمالي القطاع

LBCI
خبر عاجل
10:39

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: انطلاق "المرحلة الثالثة" من حرب غزة والتركيز في القتال بغزة على الشمال ودور الجنوب سيأتي لاحقا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More