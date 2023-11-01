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رياضة
الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة
2023-11-01 | 11:41
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الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة
الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة
غُرّم نجم كرة المضرب الالماني الكسندر زفيريف 475 ألف دولار أميركي من قبل محكمة ألمانية على خلفية مزاعم عن اعتدائه على امرأة في آيار 2020، بحسب ما أفادت متحدثة قضائية الثلاثاء.
وقالت المتحدثة بإسم محكمة برلين في بيان إن المصنف الثاني عالميًا سابقًا طعن في القرار الذي صدر في الثاني من تشرين الأول و"قدم اعتراضًا".
وأشارت المتحدثة الى ان زفيريف "متهم بالاعتداء الجسدي على امرأة والإضرار بصحتها خلال مشاجرة" في العاصمة الألمانية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مضيفة أنه حتى صدور حكم نهائي، يُعتبر زفيريف بريئًا.
وستستمع محكمة مقاطعة تيرغارتن الآن إلى "المشاركين في الإجراءات مرة أخرى"، قبل أن يُصار على الارجح الى تحديد موعد لجلسة الاستماع.
وأشارت المتحدثة إلى أن الضحية المزعومة انضمت إلى الإجراءات بصفتها مشاركة في الدعوى.
ورفض محامو زفيريف الاتهامات في بيان، وذكروا أن المرأة تدعى بريندا باتيا، وهي الصديقة السابقة لزفيريف.
وقال المحامون إن الادعاءات التي قدمها باتيا "والتي تشكل وحدها الأساس لأمر العقوبة، تم دحضها بالفعل من خلال تقرير الطب الشرعي".
وفي كانون الثاني الماضي، أغلقت رابطة محترفي كرة المضرب المحترفين "أيه تي بي"، تحقيقا في مزاعم العنف المنزلي الموجهة ضد زفيريف من لاعبة سابقة في كرة المضرب اثر عدم العثور على أدلة كافية.
وكانت الرابطة فتحت تحقيقاً بحق زفيريف في تشرين الاول 2021 بعدما ادّعت صديقته واللاعبة السابقة أولغا شاريبوفا انها تعرّضت للإساءة الجسدية والعاطفية.
ويُشارك زفيريف حاليًا في دورة باريس لماسترز الألف نقطة وفاز في مواجهة الدور الاول على المجري مارتون فوتشوفيتش.
*
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