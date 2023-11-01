الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة

2023-11-01 | 11:41
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة

الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة

غُرّم نجم كرة المضرب الالماني الكسندر زفيريف 475 ألف دولار أميركي من قبل محكمة ألمانية على خلفية مزاعم عن اعتدائه على امرأة في آيار 2020، بحسب ما أفادت متحدثة قضائية الثلاثاء.

وقالت المتحدثة بإسم محكمة برلين في بيان إن المصنف الثاني عالميًا سابقًا طعن في القرار الذي صدر في الثاني من تشرين الأول و"قدم اعتراضًا".

وأشارت المتحدثة الى ان زفيريف "متهم بالاعتداء الجسدي على امرأة والإضرار بصحتها خلال مشاجرة" في العاصمة الألمانية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مضيفة أنه حتى صدور حكم نهائي، يُعتبر زفيريف بريئًا.

وستستمع محكمة مقاطعة تيرغارتن الآن إلى "المشاركين في الإجراءات مرة أخرى"، قبل أن يُصار على الارجح الى تحديد موعد لجلسة الاستماع.

وأشارت المتحدثة إلى أن الضحية المزعومة انضمت إلى الإجراءات بصفتها مشاركة في الدعوى.

ورفض محامو زفيريف الاتهامات في بيان، وذكروا أن المرأة تدعى بريندا باتيا، وهي الصديقة السابقة لزفيريف.

وقال المحامون إن الادعاءات التي قدمها باتيا "والتي تشكل وحدها الأساس لأمر العقوبة، تم دحضها بالفعل من خلال تقرير الطب الشرعي".

وفي كانون الثاني الماضي، أغلقت رابطة محترفي كرة المضرب المحترفين "أيه تي بي"، تحقيقا في مزاعم العنف المنزلي الموجهة ضد زفيريف من لاعبة سابقة في كرة المضرب اثر عدم العثور على أدلة كافية.

وكانت الرابطة فتحت تحقيقاً بحق زفيريف في تشرين الاول 2021 بعدما ادّعت صديقته واللاعبة السابقة أولغا شاريبوفا انها تعرّضت للإساءة الجسدية والعاطفية.

ويُشارك زفيريف حاليًا في دورة باريس لماسترز الألف نقطة وفاز في مواجهة الدور الاول على المجري مارتون فوتشوفيتش.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

اغتصاب

اعتداء

جنسي

LBCI التالي
مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً
ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية للمرة الثامنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-06

اعتداءات جنسية هائلة وحالات اغتصاب... ماذا يحدث خلف جدران إحدى أهم الكليات العسكرية للمراهقين في بريطانيا؟!

LBCI
فنّ
2023-09-17

"اغتصاب قاصر واعتداءات": فضائح جنسية بالجملة تلاحق الممثل الشهير راسل براند وهكذا رد الأخير!

LBCI
منوعات
2023-08-17

سلسلة من الاعتداءات الجنسية في الجزر اليونانية...وإحداها اغتصاب جماعي!

LBCI
موضة وجمال
2023-10-30

بعد اتهامه بارتكاب اعتداءات جنسية... هذا ما أكده قطب الموضة السابق بيتر نيغارد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
12:17

مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:17

ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية للمرة الثامنة

LBCI
رياضة
15:02

الاتحاد اللبناني لكرة القدم يتوّج بجائزة من الفئة الماسية لأفضل اتحاد وطني (فيديو)

LBCI
رياضة
2023-10-31

السعودية تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-09

بعد انتشار فيديو لشابة شبه عارية في صندوق شاحنة ومحاطة بمسلحين فلسطينيين... هويتها انكشفت وهذا ما قالته والدتها! (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
05:55

الأردن تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان

LBCI
منوعات
2023-10-20

خلال رقصها مع زوجها في حفل زفافهما تعرضت لموقف محرج كشف "أكثر مما ينبغي"!... إليكم الحدث المحرج! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
05:03

كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

المشاهد من داخل غزة موجعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ماذا حدث عند معبر رفح اليوم؟

LBCI
أخبار دولية
14:22

علام اتفقَ الجانبان التركي والايراني؟

LBCI
أخبار دولية
14:21

عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه نظيره التركي أن بلاده تسعى جاهدة لتنظيم مؤتمر للسلام بشأن الأوضاع في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:18

ما هي أسباب سحب الأردن لسفيرها من إسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
14:17

حركة حماس تنشر فيديو لمواجهة بين مقاتليها والجيش الاسرائيلي شرقي حي الزيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

ما هي المحاور التي شهدت اشتباكات اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

هجومان لجماعة الحوثي يستهدفان اسرائيل...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:12

فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"

LBCI
خبر عاجل
05:03

كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية

LBCI
خبر عاجل
07:04

الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة

LBCI
منوعات
15:52

بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!

LBCI
آخر الأخبار
02:10

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا

LBCI
آخر الأخبار
15:56

مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية غير المرتبطة بالشريعة

LBCI
فنّ
07:16

ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟

LBCI
منوعات
06:11

قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More