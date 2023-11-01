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رياضة
مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً
2023-11-01 | 12:17
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مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً
مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً
ستكون السعودية "جاهزة" لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، سواء كان التنظيم في الصيف أو في الشتاء، بحسب ما قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل لوكالة فرانس برس.
وبعد ساعات من إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) الثلاثاء أن السعودية باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لنسخة عام 2034، قال المسحل "طبعاً نحن جاهزون لكافة الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب".
تابع المسحل (49 عاماً) "هناك مدن عديدة في المملكة تتمتع بأجواء رائعة جدًا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات".
وكما باقي دول الخليج، تشهد معظم مدن السعودية، ومنها العاصمة الرياض، حراً شديداً في الصيف، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و50 درجة مئوية، لكن بعض مدن المملكة تتمتع بطقس معتدل صيفاً، مثل أبها والطائف والباحة التي استضافت بطولة الأندية العربية لكرة القدم الصيف الماضي.
لكن المدن المعتدلة الثلاث تفتقد إلى وجود ملاعب جاهزة بمواصفات ومعايير دولية، إذ تتراوح سعتها ما بين 10 و20 ألف متفرج فقط، فيما تتركز الملاعب الكبيرة في محافظتي الرياض وجدة.
واذا قُدّر للسعودية استضافة المونديال كما هو متوقع، ستكون النسخة الثانية في تاريخ الشرق الأوسط، بعد 12 عاماً فقط من احتضان جارتها قطر نسخة 2022 في كانون الأول، اثر نقل النهائيات إلى فصل الخريف بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الخليج صيفاً.
*
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