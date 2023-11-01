الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً

2023-11-01 | 12:17
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً

مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً

ستكون السعودية "جاهزة" لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، سواء كان التنظيم في الصيف أو في الشتاء، بحسب ما قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل لوكالة فرانس برس.

وبعد ساعات من إعلان الاتحاد الدولي (فيفا) الثلاثاء أن السعودية باتت المرشحة الوحيدة لاستضافة كأس العالم لنسخة عام 2034، قال المسحل "طبعاً نحن جاهزون لكافة الاحتمالات، واليوم هناك تقنيات كثيرة وجديدة تساعدك في التبريد أو إضافة المكيفات في الملاعب".

تابع المسحل (49 عاماً) "هناك مدن عديدة في المملكة تتمتع بأجواء رائعة جدًا في الصيف، لكننا سنكون جاهزين لكافة الاحتمالات".

وكما باقي دول الخليج، تشهد معظم مدن السعودية، ومنها العاصمة الرياض، حراً شديداً في الصيف، إذ تتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و50 درجة مئوية، لكن بعض مدن المملكة تتمتع بطقس معتدل صيفاً، مثل أبها والطائف والباحة التي استضافت بطولة الأندية العربية لكرة القدم الصيف الماضي.

لكن المدن المعتدلة الثلاث تفتقد إلى وجود ملاعب جاهزة بمواصفات ومعايير دولية، إذ تتراوح سعتها ما بين 10 و20 ألف متفرج فقط، فيما تتركز الملاعب الكبيرة في محافظتي الرياض وجدة.

واذا قُدّر للسعودية استضافة المونديال كما هو متوقع، ستكون النسخة الثانية في تاريخ الشرق الأوسط، بعد 12 عاماً فقط من احتضان جارتها قطر نسخة 2022 في كانون الأول، اثر نقل النهائيات إلى فصل الخريف بسبب درجة الحرارة المرتفعة في الخليج صيفاً.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

مونديال

سعودية

LBCI التالي
الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة
ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية للمرة الثامنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:43

السعودية "تدين بأشدّ العبارات" الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا

LBCI
أخبار دولية
16:12

السعودية تدين "الاستهداف اللاإنساني" لمخيم جباليا في قطاع غزة

LBCI
رياضة
2023-10-31

السعودية تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-30

نصار: سنتطرق بمجلس الوزراء للقرارات التي اتخذناها في السعودية المتعلقة بمشاركة لبنان في المشاريع الانمائية في المملكة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
11:41

الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:17

ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية للمرة الثامنة

LBCI
رياضة
15:02

الاتحاد اللبناني لكرة القدم يتوّج بجائزة من الفئة الماسية لأفضل اتحاد وطني (فيديو)

LBCI
رياضة
2023-10-31

السعودية تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:39

سامي الجميل لـ سنة على الفراغ: لبنان على أبواب حرب من الممكن أن يذهب ضحيتها آلاف القتلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-31

إسرائيل تدرس طريقة الردّ على الحوثيين بعد تبنّيهم الهجمات الصاروخية عليها

LBCI
منوعات
2023-10-13

كاد أن يموت ولكنه نجا... لن تصدقوا كيف أصبح شكل "ستورمي" السنجاب بعد العناية! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-18

بايدن: سنقف إلى جانب اسرائيل ومنذ اللحظات الاولى من هجوم حماس حرصنا على أن نقدم لاسرائيل كل الوسائل لحماية نفسها والدفاع عن نفسها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

المشاهد من داخل غزة موجعة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ماذا حدث عند معبر رفح اليوم؟

LBCI
أخبار دولية
14:22

علام اتفقَ الجانبان التركي والايراني؟

LBCI
أخبار دولية
14:21

عبد اللهيان يؤكد خلال لقائه نظيره التركي أن بلاده تسعى جاهدة لتنظيم مؤتمر للسلام بشأن الأوضاع في غزة

LBCI
أخبار دولية
14:18

ما هي أسباب سحب الأردن لسفيرها من إسرائيل؟

LBCI
أخبار دولية
14:17

حركة حماس تنشر فيديو لمواجهة بين مقاتليها والجيش الاسرائيلي شرقي حي الزيتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:15

ما هي المحاور التي شهدت اشتباكات اليوم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

هجومان لجماعة الحوثي يستهدفان اسرائيل...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:12

فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"

LBCI
خبر عاجل
05:03

كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية

LBCI
خبر عاجل
07:04

الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة

LBCI
منوعات
15:52

بعد أن تأكد من فشل علاقتهما اعتذر منها ثم اصطحبها الى عربة سكن متنقلة... ما حصل بعد ذلك مرعب!

LBCI
آخر الأخبار
02:10

وزير الدفاع الإسرائيلي: مقتل جنود الجيش الإسرائيلي في المعارك ضد حماس في غزة ضربة قاسية ومؤلمة والإنجازات الكبيرة التي حققها القتال العنيف في قطاع غزة تفرض للأسف ثمنا باهظا

LBCI
آخر الأخبار
15:56

مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على اعتماد التاريخ الميلادي في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية غير المرتبطة بالشريعة

LBCI
فنّ
07:16

ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟

LBCI
منوعات
06:11

قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More