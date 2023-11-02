الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رياضة
بعد إصابته في ركبته اليسرى... نيمار يخضع لجراحة في البرازيل
2023-11-02 | 02:12
شارك
2
min
بعد إصابته في ركبته اليسرى... نيمار يخضع لجراحة في البرازيل
بعد إصابته في ركبته اليسرى... نيمار يخضع لجراحة في البرازيل
يخضع النجم البرازيلي لنادي الهلال السعودي نيمار لجراحة الخميس في البرازيل بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الشهر الماضي، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي لكرة القدم الأربعاء.
وسيجري إبن الـ 31 عامًا، الذي انضم الى الهلال قادمًا من باريس سان جرمان الفرنسي في آب، الجراحة في مستشفى "مايتر دي" في جنوب شرقي مدينة بيللو أوريزونتي في البرازيل على يد طبيب المنتخب رودريغو لازمار، كما كشف الاتحاد البرازيلي في بيانه.
وسبق للازمار ان اشرف على الجراحة التي اجراها نيمار بسبب كسر في القدم عام 2018.
وخرج نيمار محمولا وهو يذرف الدموع تأثرًا على اصابته في المباراة التي خسرها المنتخب البرازيلي امام اوروغواي 0-2 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم في 17 تشرين الاول/أكتوبر، بعد اصطدامه بلاعب وسط الفريق المنافس نيكولاس دي لا كروس.
وسيغيب نيمار لفترة عن الملاعب، ومن ضمنها المباراتان المقبلتان لمنتخب بلاده أمام كولومبيا والغريم التقليدي الأرجنتين في تشرين الثاني الحالي.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
رياضة
إصابته
ركبته
اليسرى...
نيمار
لجراحة
البرازيل
مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
رياضة
2023-10-19
البرازيلي نيمار يعاني من قطع بالرباط الصليبي وسيخضع للجراحة
رياضة
2023-10-19
البرازيلي نيمار يعاني من قطع بالرباط الصليبي وسيخضع للجراحة
0
رياضة
2023-10-18
تصفيات مونديال 2026: إصابة نيمار في ليلة سقوط البرازيل والأرجنتين تحلّق بثنائية ميسي
رياضة
2023-10-18
تصفيات مونديال 2026: إصابة نيمار في ليلة سقوط البرازيل والأرجنتين تحلّق بثنائية ميسي
0
رياضة
2023-09-28
البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب
رياضة
2023-09-28
البرتغالي منديش يخضع لجراحة الجمعة ويغيب 4 أشهر عن الملاعب
0
رياضة
2023-08-20
حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار
رياضة
2023-08-20
حفاوة بالغة لنادي الهلال السعودي في إستقبال النجم البرازيلي نيمار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
12:17
مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً
رياضة
12:17
مونديال 2034: السعودية "جاهزة" للتنظيم صيفاً أو شتاءً
0
رياضة
11:41
الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة
رياضة
11:41
الحكم على زفيريف بغرامة مالية بتهمة الاعتداء على إمرأة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-31
ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية للمرة الثامنة
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-31
ميسي يتربع على عرش الكرة الذهبية للمرة الثامنة
0
رياضة
2023-10-31
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يتوّج بجائزة من الفئة الماسية لأفضل اتحاد وطني (فيديو)
رياضة
2023-10-31
الاتحاد اللبناني لكرة القدم يتوّج بجائزة من الفئة الماسية لأفضل اتحاد وطني (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:13
الجزيرة نقلاً عن سرايا القدس: قوات النخبة اشتبكت فجر اليوم مع قوة راجلة من قوات الجيش الاسرائيلي شرق خان يونس
آخر الأخبار
04:13
الجزيرة نقلاً عن سرايا القدس: قوات النخبة اشتبكت فجر اليوم مع قوة راجلة من قوات الجيش الاسرائيلي شرق خان يونس
0
أخبار سياسية
2023-10-31
فارس سعيد للـLBCI: هذه الحرب يُعاد فيها ترتيب المنطقة وخوفي في ان يُعاد هذا الترتيب من دون وجود مسيحيّ فيها
أخبار سياسية
2023-10-31
فارس سعيد للـLBCI: هذه الحرب يُعاد فيها ترتيب المنطقة وخوفي في ان يُعاد هذا الترتيب من دون وجود مسيحيّ فيها
0
منوعات
2023-08-07
قصة ملهمة لإبنة الــ7 أعوام... ولدت دون أصابع بيدها اليسرى ولكن: "لم تدع شيئاً يقف في طريق طموحها"! (صور)
منوعات
2023-08-07
قصة ملهمة لإبنة الــ7 أعوام... ولدت دون أصابع بيدها اليسرى ولكن: "لم تدع شيئاً يقف في طريق طموحها"! (صور)
0
عالم الطبخ
10:17
إلى عشاق الشاورما... إليكم وصفة "الشاورما لحمة" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
10:17
إلى عشاق الشاورما... إليكم وصفة "الشاورما لحمة" على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
18:02
الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
18:02
الصين تتسلم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر.. ماذا في أبرز مواقف مندوبها بشأن غزة؟
0
أخبار دولية
17:01
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا
أخبار دولية
17:01
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا تقييم لأي ضربات إسرائيلية على مخيم جباليا
0
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
0
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
أخبار لبنان
15:58
سامي الجميل لـ"سنة على الفراغ": نصرالله هو المسؤول عما يحصل في لبنان.. والحزب يهيمن على قرار الدولة والمجلس النيابي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها
تقارير نشرة الاخبار
15:04
وداعا ليلى بعلبكي المرأة الجريئة الوفية لحريتها
0
أخبار لبنان
15:01
الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور
أخبار لبنان
15:01
الفراغ في قيادة الجيش وتعيين رئيس أركان بين وميقاتي وأبو فاعور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:48
قصة صمود في علما الشعب أبطالها إم جورج وأبو جورج
تقارير نشرة الاخبار
14:48
قصة صمود في علما الشعب أبطالها إم جورج وأبو جورج
0
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المشاهد من داخل غزة موجعة...
تقارير نشرة الاخبار
14:39
المشاهد من داخل غزة موجعة...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا
تقارير نشرة الاخبار
14:35
مجزرةٌ اسرائيلية ثانية في مخيمِ جباليا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
فنّ
07:12
فيديو يؤكّد تعرّض نادين الراسي للضرب.. تنهار وتصرخ: "كلّي دم اطلبوا الدرك"
2
خبر عاجل
05:03
كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية
خبر عاجل
05:03
كتائب القسام: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا أمس من ضمنهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية
3
خبر عاجل
07:04
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
خبر عاجل
07:04
الجيش الإسرائيلي يلقي منشورات على قطاع غزة يقول بها إن لحظة الاجتياح أصبحت وشيكة
4
أخبار دولية
16:12
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني
أخبار دولية
16:12
القوات المسلحة اليمنية: إطلاق دفعة من الطائرات المسيرة في الساعات الماضية على أهداف في عمق الكيان الصهيوني
5
فنّ
07:16
ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟
فنّ
07:16
ساندرين الراسي: البيوت أسرار فلا تتدخلوا في شؤوننا العائلية... وما هي رسالتها لنادين الراسي؟
6
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
تقارير نشرة الاخبار
16:43
إسرائيل امام جبهات عدة.. وهذه حصيلة قتلاها في الهجوم البري حتى الساعة
7
منوعات
06:11
قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)
منوعات
06:11
قررت أن تتحول لـ"قطة بشرية"... ما قامت به لتغيير شكلها مرعب! (فيديو)
8
خبر عاجل
15:00
الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود
خبر عاجل
15:00
الجميل لـ سنة على الفراغ: اتمنى على نصرالله ألّا يقحمنا في الحرب ولا أطلب منه تسليم سلاحه وليحتفظ بقوة الردع بل أطلب منه ألا يعطي ذريعة لاسرائيل لمهاجمتنا وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفيل على الحدود
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More