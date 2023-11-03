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رياضة
نيمار يخضع لعملية جراحية!
2023-11-03 | 02:24
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نيمار يخضع لعملية جراحية!
نيمار يخضع لعملية جراحية
أعلن طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم رودريغو لاسمار أن صانع الألعاب السيليساو وفريق الهلال السعودي نيمار خضع الخميس في بيلو هوريزونتي لعملية جراحية "ناجحة" بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.
وقال لاسمار الذي أجرى العملية لوسائل الإعلام: "جرت العملية الجراحية بنجاح. نحن راضون جدا عن النتيجة".
وأضاف "خضع لعملية إعادة بناء للرباط الصليبي الأمامي وتم إصلاح إصابات الغضروف المفصلي".
وتابع لاسمار أن نيمار (31 عاما) سيبقى في المستشفى "لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة اعتمادا على التطور السريري".
وكان نيمار نشر صباح الخميس صورة على حسابه في إنستغرام محاطا بابنيه مرفقة برسالة: "كل شيء سيكون على ما يرام".
ولم يتم تحديد مدة غياب نيمار، لكنه بحاجة إلى أشهر طويلة من أجل التعافي واللعب مرة أخرى بعد هذه الإصابة.
وكان الدكتور لاسمار أجرى سابقا عملية جراحية لنيمار بعد إصابته بكسر في القدم في آذار 2018 عندما كان يلعب مع فريق باريس سان جرمان.
وتعرض نجم السيليساو الى الإصابة في 17 تشرين الأول الماضي قبل نهاية الشوط الاول من المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام الأوروغواي 0-2 في مونتيفيديو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. سقط بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروس، فخرج على نقالة وهو يبكي.
وسيحرم المنتخب البرازيلي من خدمات نيمار على الأقل خلال مبارياته المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ضد كولومبيا في 16 تشرين الثاني، والقمة أمام جارته وغريمته بطلة العالم الأرجنتين في 21 منه على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.
*
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