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تصفيات مونديال 2026: لبنان يرفع شعار "إطالة أمد المشوار"
2023-11-10 | 04:56
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تصفيات مونديال 2026: لبنان يرفع شعار "إطالة أمد المشوار"
تصفيات مونديال 2026: لبنان يرفع شعار "إطالة أمد المشوار"
شهدت لائحة مدرّب منتخب لبنان لكرة القدم الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش التي ستخوض مواجهتي فلسطين وبنغلادش في انطلاق التصفيات المشتركة لكاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، غياب عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج.
واعتمد منتخب "رجال الأرز" ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة الإماراتي، لتعذر وجود ملعب في لبنان يستوفي معايير الاتحادين الدولي والآسيوي لاستضافة المباريات.
وكان يورتشيفيتش حلّ بدلاً من الصربي ألكسندر إيليتش بسبب تواضع النتائج في الأشهر الأخيرة.
وشهدت التشكيلة الرسمية الأولى للمدرب الجديد الخميس والمؤلفة من 25 لاعباً، غياب باسل جرادي مهاجم بانكوك يونايتد التايلاندي بسبب إصابة عضلية قد تبعده فقط عن المباراة الأولى، حارس الفيصلي الأردني المخضرم مهدي خليل خلال مواجهة الإمارات الشهر الماضي ولاعب وسط تيلبورغ السويدي محمد علي الدهيني.
وشهدت القائمة أيضاً غياب اسم مهاجم أونيفرسيتاريو البيروفي ألكسندر سكر الذي أشار الاتحاد اللبناني الشهر الماضي ان ناديه رفض تحريره بسبب "ظروف الصراع المسلّح" التي تشهدها المنطقة.
ويسعى المنتخب اللبناني الى بلوغ الدور النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد تصفيات مونديالي 2014 و2022، وتالياً التأهل الى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تحتضنها السعودية.
واعتبر نجم خط الوسط محمد حيدر (34 عاماً) ان مستقبل كرة القدم اللبنانية بشكلٍ عام بين أيدي لاعبيه، وكشف في حديث تلفزيوني بأنه طلب اعتزال اللعب دولياً بسبب عدم قدرته على الالتزام بمواعيد الاستحقاقات في الفترة السابقة، قبل أن يعدل عن قراره.
وثمّن القائد الثاني في المنتخب تحضيرات لبنان من اجل الاستحقاقات المقبلة التي تتضمن أيضاً نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع 2024 "الفوز على فلسطين وبنغلادش سيمنحنا فرصة كبيرة للتأهل، وبالتالي سيطول المشوار، وهو ما سيسمح للاعبين الصغار باللعب في المراحل المتقدّمة على اعلى مستوى واكتساب الخبرة امام منتخبات عالية المستوى".
ويستضيف لبنان في الجولة الأولى فلسطين في الشارقة في 16 تشرين الثاني ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً منتخبي استراليا، المرشح فوق العادة للتصدر وبنغلادش الآتية من الملحق بعد إقصائها المالديف، ثم يحلّ ضيفا على بنغلادش على ملعب "باشوندارا" في دكا في 21 الجاري.
وفي ما يلي القائمة:
حراسة المرمى: مصطفى مطر (العهد)، علي السبع (النجمة)، انطوان الدويهي (السلام زغرتا)
الدفاع: قاسم الزين، عبدالله مغربي، سعيد عواضة (النجمة)، جورج ملكي، خليل خميس، وليد شور (العهد)، نصّار نصّار (الأنصار)، محمد حايك (البرج)
الوسط: حسن كوراني (النجمة)، يحيى الهندي، علي طنيش، نادر مطر (الأنصار)، محمد حيدر، حسن سرور (العهد)، جهاد ايوب (سيلمان الاندونيسي)، ماجد عثمان (ديوا يونايتد الأندونيسي)
الهجوم: حسن معتوق (الأنصار)، علي الحاج، كريم درويش (العهد)، هلال الحلوة (البرج)، حسن "سوني" سعد (بينانغ الماليزي)، محمد قدوح (الصفاء)
*
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