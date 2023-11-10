الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
رياضة

تصفيات مونديال 2026: لبنان يرفع شعار "إطالة أمد المشوار"

2023-11-10 | 04:56
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تصفيات مونديال 2026: لبنان يرفع شعار "إطالة أمد المشوار"

تصفيات مونديال 2026: لبنان يرفع شعار "إطالة أمد المشوار"

شهدت لائحة مدرّب منتخب لبنان لكرة القدم الكرواتي نيكولا يورتشيفيتش التي ستخوض مواجهتي فلسطين وبنغلادش في انطلاق التصفيات المشتركة لكاس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، غياب عدد من اللاعبين المحترفين في الخارج.

واعتمد منتخب "رجال الأرز" ملعب خالد بن محمد بنادي الشارقة الإماراتي، لتعذر وجود ملعب في لبنان يستوفي معايير الاتحادين الدولي والآسيوي لاستضافة المباريات.

وكان يورتشيفيتش حلّ بدلاً من الصربي ألكسندر إيليتش بسبب تواضع النتائج في الأشهر الأخيرة.

وشهدت التشكيلة الرسمية الأولى للمدرب الجديد الخميس والمؤلفة من 25 لاعباً، غياب باسل جرادي مهاجم بانكوك يونايتد التايلاندي بسبب إصابة عضلية قد تبعده فقط عن المباراة الأولى، حارس الفيصلي الأردني المخضرم مهدي خليل خلال مواجهة الإمارات الشهر الماضي ولاعب وسط تيلبورغ السويدي محمد علي الدهيني.

وشهدت القائمة أيضاً غياب اسم مهاجم أونيفرسيتاريو البيروفي ألكسندر سكر الذي أشار الاتحاد اللبناني الشهر الماضي ان ناديه رفض تحريره بسبب "ظروف الصراع المسلّح" التي تشهدها المنطقة.

ويسعى المنتخب اللبناني الى بلوغ الدور النهائي للمرة الثالثة في تاريخه بعد تصفيات مونديالي 2014 و2022، وتالياً التأهل الى نهائيات كأس آسيا 2027 التي تحتضنها السعودية.

واعتبر نجم خط الوسط محمد حيدر (34 عاماً) ان مستقبل كرة القدم اللبنانية بشكلٍ عام بين أيدي لاعبيه، وكشف في حديث تلفزيوني بأنه طلب اعتزال اللعب دولياً بسبب عدم قدرته على الالتزام بمواعيد الاستحقاقات في الفترة السابقة، قبل أن يعدل عن قراره.

وثمّن القائد الثاني في المنتخب تحضيرات لبنان من اجل الاستحقاقات المقبلة التي تتضمن أيضاً نهائيات كأس آسيا في قطر مطلع 2024 "الفوز على فلسطين وبنغلادش سيمنحنا فرصة كبيرة للتأهل، وبالتالي سيطول المشوار، وهو ما سيسمح للاعبين الصغار باللعب في المراحل المتقدّمة على اعلى مستوى واكتساب الخبرة امام منتخبات عالية المستوى".

ويستضيف لبنان في الجولة الأولى فلسطين في الشارقة في 16 تشرين الثاني ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً منتخبي استراليا، المرشح فوق العادة للتصدر وبنغلادش الآتية من الملحق بعد إقصائها المالديف، ثم يحلّ ضيفا على بنغلادش على ملعب "باشوندارا" في دكا في 21 الجاري.

وفي ما يلي القائمة:

حراسة المرمى: مصطفى مطر (العهد)، علي السبع (النجمة)، انطوان الدويهي (السلام زغرتا)

الدفاع: قاسم الزين، عبدالله مغربي، سعيد عواضة (النجمة)، جورج ملكي، خليل خميس، وليد شور (العهد)، نصّار نصّار (الأنصار)، محمد حايك (البرج)

الوسط: حسن كوراني (النجمة)، يحيى الهندي، علي طنيش، نادر مطر (الأنصار)، محمد حيدر، حسن سرور (العهد)، جهاد ايوب (سيلمان الاندونيسي)، ماجد عثمان (ديوا يونايتد الأندونيسي)

الهجوم: حسن معتوق (الأنصار)، علي الحاج، كريم درويش (العهد)، هلال الحلوة (البرج)، حسن "سوني" سعد (بينانغ الماليزي)، محمد قدوح (الصفاء)
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

رياضة

مونديال

لبنان

مشجع يقتحم ملعب مانشستر ويرفع علم فلسطين! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:26

وفاة الاعلامي جان خوري من الرعيل الاول في تلفزيون لبنان

LBCI
آخر الأخبار
03:34

قارب في المياه اللبنانية يحمل مهاجرين غير شرعيين معرّض للغرق

LBCI
صحف اليوم
00:12

اقتراح قانون لتعيد فرنسا الأموال التي صادرتها من سلامة إلى اللبنانيين...غيريو يشرح لـ"الأخبار" ما أورده في الاقتراح

LBCI
آخر الأخبار
14:43

سليمان فرنجية للـLBCI: نحن أبلغنا قائد الجيش حرصنا على الجيش اللبناني وهو لفت الى حرص بيتنا التاريخي على المؤسسة العسكرية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:02

مشجع يقتحم ملعب مانشستر ويرفع علم فلسطين! (فيديو)

LBCI
رياضة
2023-11-07

واين روني يقرّ بخوضه معركة ضد ادمان الكحول في بداية مسيرته

LBCI
رياضة
2023-11-07

بعد إصابته... ما مصير مستقبل المهاجم راشفورد مع "الشياطين الحمر"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-11-05

تألق مستمر لفريق بوسطن وخيبة أمل جديدة لفينيكس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-09

"كان رأسها بحجم كرة القدم"... اصطادوا ثعبانًا بحجم خيالي: ظنينا أنه تمساح! (صور)

LBCI
أخبار دولية
01:22

إسرائيل تقول إنها استخدمت نظامها "آرو 3" لاعتراض مقذوف أطلِق من البحر الأحمر

LBCI
آخر الأخبار
10:54

البيت الأبيض: إسرائيل وافقت على هدن لأربع ساعات يوميا في شمال غزة اعتبارا من اليوم

LBCI
خبر كاذب
2023-11-06

خبر وفاة والدة الفتيات ضحايا الإستهداف في عيناتا... ما صحته؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
16:50

القصف الاسرائيلي لم يتوقف ليلاً على البلدات الجنوبية... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار دولية
16:29

الحوثيون يعلنون شن هجوم جديد بالصواريخ على إسرائيل

LBCI
أخبار سياسية
15:04

فرنجية للـLBCI: لست في وارد سحب ترشيحي ..وهذا ما قاله قائد الجيش لي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

ثمانون دولة دعيت الى مؤتمر باريس... فلماذا تغيب معظمها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

فاتورة الكهرباء تنخفض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

مخيم جديد للاجئين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة... فصلٌ ثانٍ من "النكبة"؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

من هم فلسطينيو ثمانية وأربعين؟

LBCI
أخبار دولية
13:40

اسرائيل تقصف محيط المستشفى الاندونيسي... والصورة تتكلم

LBCI
أخبار دولية
13:39

توقيع أكثر من خمسين اتفاقية بين الصندوق السعودي للتنمية ودول افريقية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:59

دكتور فود يرزق بمولوده الأول… وهكذا رحّب به! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:10

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
14:43

سليمان فرنجية للـLBCI: قال لي قائد الجيش حرفًيا اليوم "أتمنى الا تذهب المؤسسة العسكرية ضحية التجاذبات" وقلت له سنبحث في صيغة من أجل راحة الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

فاتورة الكهرباء تنخفض

LBCI
منوعات
09:44

طبيب أسنان سوري يُقتل في بريطانيا طعناً حتى الموت... وهذه التفاصيل! (صورة)

LBCI
خبر عاجل
14:06

سليمان فرنجية للـLBCI: للذين يعتبرون أن حظوظي في الرئاسة انتهت أقول لهم "كلا" وللذين يقولون أن حظوظي بالرئاسة 100% أقول لهم ايضًا "كلا" وانما حظوظي هي 50% والسعودية لم تضع أي فيتو على ترشيحي

LBCI
منوعات
16:30

اعتقد طبيبها أنها تعاني من نزلة برد... ابنة الـ16 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!

LBCI
آخر الأخبار
10:38

البيت الأبيض: إسرائيل ستبدأ تطبيق هدنة لأربع ساعات يوميا في شمال غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More