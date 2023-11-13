صدمته سيارة... أن بي ايه تعلن اصابة اوبري لاعب سيكسرز

صدمته سيارة... أن بي ايه تعلن اصابة اوبري لاعب سيكسرز

أصيب لاعب فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي يلعب في دوري "أن بي ايه" لكرة السلة، كيلي أوبري جونيور، ونقل الى احد المستشفيات وحالته مستقرة بعد أن صدمته سيارة مساء السبت، بحسب ما أكد فريقه.



وقال سفنتي سيكسرز في بيان: "كان كيلي أوبري جونيور يتمشى في وسط مدينة فيلادلفيا عندما صدمته سيارة".



وأضاف "حالته مستقرة حاليًا ويتلقى العلاج في مستشفى محلي. سنشارك المزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة".



في المقابل، ذكرت صحيفة "فيلادلفيا إنكويرر" أن أوبري أصيب أثناء سيره بالقرب من منزله ومن المتوقع أن يغيب لفترة طويلة عن الملاعب، لكنها اشارت إن إصابته لا تبدو مهددة لحياته أو نهاية موسمه.



وسجل أوبري معدلا مقداره 16.3 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم في صفوف سيكسرز صاحب افضل سجل هذا الموسم ومتصدر ترتيب المنطقة الشرقية في الدوري الاميركي للمحترفين.



وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا وقّع على عقد مدته عام واحد مقابل 2.89 مليون دولار مع سيكسرز في ايلول. وسبق لأوبري ان دافع أيضا عن الوان تشارلوت هورنتس وفينيكس صنز وغولدن ستايت ووريرز خلال مسيرته.