الألماني زفيريف يحلم بحمل علم بلاده في افتتاح الألعاب الأولمبية

الألماني زفيريف يحلم بحمل علم بلاده في افتتاح الألعاب الأولمبية



يحلم البطل الأولمبي في رياضة كرة المضرب الالماني الكسندر زفيريف في حمل علم بلاده في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيف المقبل في باريس كما اعلن لصحيفة "بيلد ام سونتاغ" الالمانية الواسعة الانتشار الاحد.



وقال زفيريف الفائز بذهبية العاب طوكيو 2021 في فئة الفردي على هامش مشاركته في بطولة "اي تي بي" الختامية في تورينو الاحد والتي تجمع افضل 8 لاعبين في العالم "لطالما قلت بأن الالعاب الاولمبية هي الاهم في مسيرة اي رياضي. بالنسبة الي هي حدث مميز".



وتابع " في باريس، ثمة عوامل عدة. هوية حامل الراية هو امر في غاية الاهمية بالنسبة الي. انه اكبر فخر ممكن لأي رياضي، انه حلم مثير بالنسبة الي، سيسعدني الامر كثيرا".



وكان زفيريف تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش في العاب طوكيو 2021 في نصف النهائي قبل ان يطوق عنقه بالذهب الاولمبي بفوزه على الروسي كارن خاتشانوف في المباراة النهائية.



يذكر ان لاعبة الكرة الطائرة الشاطئية واختصاصي الغطس باتريك هاوسدينغ حملا راية المانيا في افتتاح العاب طوكيو.



وتقام مراسم افتتاح العاب باريس في 26 تموزعلى طول نهر السين في العاصمة الفرنسية، وستقام منافسات كرة المضرب على الارض الترابية في رولان غاروس حيث بلغ زفيريف الدور نصف النهائي في السنوات الثلاث.