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بطلة سباقات السرعة تومسون تنفصل عن مدربتها

2023-11-16 | 04:21
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بطلة سباقات السرعة تومسون تنفصل عن مدربتها

بطلة سباقات السرعة تومسون تنفصل عن مدربتها

انفصلت العداءة الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه، حاملة خمس ذهبيات أولمبية، عن مدرّبتها، قبل ثمانية أشهر من الدفاع عن لقبيها في سباقات السرعة في أولمبياد باريس، بحسب ما أعلنت مديرة أعمالها الأربعاء.

وانفصلت العداءة البالغة 31 عاماً عن شانيكي أوزبورن، بعد رفضها دفع ما وصفته بـ"الشروط المفرطة للغاية" من قبل مدربتها.

قالت مديرة أعمالها "العرض المقترح من (أوزبورن)... كان مفرطاً للغاية، ولا يتمتع بأي مرونة للتفاوض من الطرف الآخر".

تابعت "لم يكن لدينا خيار آخر، بشكل جماعي، سوى البحث عن مدرّب آخر".

أردفت "مع اقتراب أولمبياد باريس الصيفي عام 2024، تركّز السيدة تومسون-هيراه بشكل كامل على تحضيراتها للموسم والدفاع عن ألقابها الأولمبية".

وتُعدّ تومسون-هيراه ثاني أسرع عداءة في التاريخ في سباق 100 م الشهير، بعد تسجيلها 10.54 ثوان في يوجين الأميركية عام 2021.

وحدها الأميركية الراحلة فلورنث غريفيث-جونيور كانت أسرع منها.

وسيطرة تومسون-هيراه على سباقي السرعة في العقد الأخير، فأحرزت ثنائية 100 و200 م في أولمبياد ريو 2016 ثم احتفظت باللقبين في طوكيو صيف 2021، كما نالت ذهبية التتابع 100 م في طوكيو.

لكن الاصابات عكرت مشوارها في 2023، فأخفقت في التأهل إلى مونديال بودابست في آب الماضي.
 
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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