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الكشف عن أكثر 10 نجوم رياضيين جاذبية... لن تخمن أبدًا أي ملاكم احتل المركز الأول!

2023-11-17 | 05:47
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الكشف عن أكثر 10 نجوم رياضيين جاذبية... لن تخمن أبدًا أي ملاكم احتل المركز الأول!

الكشف عن أكثر 10 نجوم رياضيين جاذبية... لن تخمن أبدًا أي ملاكم احتل المركز الأول!

تم الكشف عن أكثر 10 نجوم رياضيين جاذبية كجزء من دراسة حديثة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتضم القائمة الموقرة، التي أعدها موقع Illicitencounters.com، عددًا من النجوم من رياضات مختلفة - بدءًا من الملاكمة وكرة القدم إلى اتحاد كرة القدم الأميركي وF1.

وتم إنشاء البيانات بعد أن طُلب من 2000 امرأة مقيمة في المملكة المتحدة تقييم 30 نجمًا رياضيًا من الذكور على مقياس من 1 إلى 10 فيما يتعلق بـ "جاذبيتهم".

وألقت القائمة نفسها بعض الأسماء المفاجئة، لكن ليس من المفاجئ أن نرى منافسين على المدى الطويل مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يتنافسان مرة أخرى وجهاً لوجه.

10. كونور مكغريغور
 في المركز العاشر، يأتي نجم UFC الأيرلندي كونور ماكغريغور.

9. ليونيل ميسي
 ربما تم تتويجه كأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2023 في حفل الكرة الذهبية، لكن ليونيل ميسي لا يمكنه سوى التسلل إلى المركز التاسع في هذه القائمة.

8. روري ماكلروي
 تصدر لاعب الغولف الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي عناوين الأخبار مؤخرًا بسبب قراره المفاجئ بمغادرة مجلس سياسات جولة PGA - لكنه الآن تحت الأضواء بسبب مظهره الجميل!

7. جاك غريليش
 أول لاعب كرة قدم في الدوري الإنكليزي الممتاز يظهر في قائمة "أكثر 10 نجوم رياضيين جاذبية" ليس سوى لاعب مانشستر سيتي جاك غريليش.

6. إيرلينغ هالاند
 ويتفوق على زميله في فريق السيتي غريليش بمركز واحد، وهو النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي يأتي في المركز السادس في هذه القائمة.

5. كريستيانو رونالدو
 على الرغم من أنه قد يدخل في عالم الشفق ونادرًا ما يتم التصويت له لجوائز كرة القدم الفردية الكبرى، إلا أن رونالدو سيكون سعيدًا لأنه تفوق على ميسي في هذه القائمة.

4. لويس هاميلتون
 ربما تراجعت قبضة لويس هاميلتون على لقب الفورمولا 1 في السنوات القليلة الفائتة، لكن ذلك لم يمنعه من احتلال المركز الرابع في هذه القائمة.

3. ترافيس كيلسي
 تصدر نجم كانساس سيتي تشيفز عناوين الأخبار بسبب علاقته المزدهرة مع النجمة العالمية تايلور سويفت.

2. أنتوني جوشوا
 في حين أنه قد يكون مشغولاً بالترويج لمعركته "يوم الحساب" مع أوتو والين في 23 كانون الأول، فقد احتل أنتوني جوشوا المرتبة الثانية في قائمة "أفضل 10 نجوم رياضيين جاذبية".

1. تايسون فيوري
 تم اختيار تايسون فيوري كأكثر رياضي نشط جاذبية على هذا الكوكب.

"ملك الغجر" - الذي يستعد حاليًا لمواجهته مع أولكسندر أوسيك العام المقبل - يتميز بهيكل ضخم.

في حين أنه بالتأكيد معتاد على تصدر عناوين الأخبار داخل حلبة الملاكمة أكثر من خارجها، فلا شك أنه سيكون سعيدًا بالحصول على هذا اللقب.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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