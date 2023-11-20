تدريبات أخيرة لمنتخب لبنان لكرة القدم لمواجهة بنغلادش غدًا... والمباراة مباشرة عبر الـLBCI

يخوض منتخب لبنان لكرة القدم مباراة ضد منتخب بنغلادش ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم يوم غد الثلاثاء.



واجرى المنتخب اللبناني الليلة، آخر حصة تدريبية له في الملعب الذي يستضيف اللقاء عند الساعة الثانية الا ربع من بعد ظهرغد الثلاثاء بتوقيت بيروت في المواجهة، والتي ستنقل مباشرة على شاشة الـlbci.