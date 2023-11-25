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رياضة
ياو مينغ يدعم لاعبي الصين بعد الإساءات عبر مواقع التواصل
2023-11-25 | 03:12
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ياو مينغ يدعم لاعبي الصين بعد الإساءات عبر مواقع التواصل
ياو مينغ يدعم لاعبي الصين بعد الإساءات عبر مواقع التواصل
اعتبر ياو مينغ أسطورة كرة السلة الصينية ورئيس الاتحاد المحلي للعبة ان الانتقادات الموجهة للمنتخب الوطني للرجال تجاوزت الحدّ بعد تعرض بعض اللاعبين للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سلسلة من النتائج المخيبة للآمال.
وتحظى كرة السلة بشعبية كبيرة في الصين، لكن المنتخب الوطني فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات، وآخر خيبة أمل كانت الخسارة أمام الفيليبين في الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية على أرضها الشهر الماضي.
وفازت الصين على تايوان لتحرز الميدالية البرونزية لكن الحملة اعتبرت فاشلة وجاءت بعد أسابيع من احتلالها المركز 29 من بين 32 منتخبا في مونديال السلة وغيابها عن أولمبياد باريس العام المقبل.
ولم يتبدد غضب المشجعين الذين تعرضوا للاعبي المنتخب عبر مواقع التواصل في الأسابيع الأخيرة، منهم تشانغ شن لين الذي يدافع عن ألوان فريق لياونينغ فلاينغ ليوباردز.
قال ياو مينغ (43 عاما)، نجم هيوستن روكتس السابق في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين والذي شارك في مباراة كل النجوم (أول ستار) ثماني مرات، الخميس خلال حفل نظمته قاعة مشاهير كرة السلة في بكين "هنا أمثل الاتحاد للإدلاء ببيان".
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنه قوله "بغض النظر عما إذا كنا نلعب بشكل جيد أو سيئ في ملعب كرة السلة، فسنواجه النتيجة".
وتابع "بعض الانتقادات بشأن التقنية والتكتيكات مرحب بها، لكن بعض الأشياء تجاوزت كرة السلة ونحن لا نتفق مع ذلك"، مشددا "سندعم لاعبينا دائما للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، وفي هذا الصدد (الإساءة عبر مواقع التواصل)، سنقدّم كل الدعم اللازم".
وبعد الهزيمة أمام المنتخب الفيليبيني 76-77 في طريق الاخير للفوز بالميدالية الذهبية في النسخة الاخيرة من الاسياد، عمد المشجعون الصينيون إلى توبيخ اللاعبين والسخرية منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
"مشاهدتك تلعب كرة السلة هي شكل من أشكال الألم، أليس كذلك؟" سأل أحد ابرز المغردين، في حين لم يسلم المنتخب من انتقادات ياو مينع نفسه الذي وصف اللاعبين بالـ "كسالى" وحذّر من وجود "فجوة كبيرة" بينهم وبين أفضل المنتخبات في العالم.
*
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