انتهاء سحب القرعة لتصفيات الالعاب الاولمبية لكرة السلة حيث حلّ منتخب لبنان في مجموعة تضمه مع اسبانيا وانغولا والتي ستجرى من 2 الى 7 تموز 2024

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