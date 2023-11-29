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رياضة
لاعب شهير في برشلونة يتعرض لتمزق كامل في ركبته... فهل نجحت العملية؟
2023-11-29 | 10:35
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لاعب شهير في برشلونة يتعرض لتمزق كامل في ركبته... فهل نجحت العملية؟
أعلن نادي برشلونة الإسباني الثلاثاء عن خضوع لاعب وسطه اليافع غافي لجراحة "ناجحة"، بعد تعرّضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي قضى منطقياً على الفترة المتبقية من موسمه، وفق وكالة فرانس برس.
وكتب برشلونة في بيان أن الدكتور جوان كارليس مونلو أجرى التدخل الجراحي بعد اصابة غافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى واصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي.
وتعني هذه الاصابة انتهاء موسم غافي وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل.
وتعرّض اللاعب البالغ 19 عاماً وصاحب الكرة الذهبية لافضل لاعب شاب عام 2022، للاصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة بمفرده في المباراة ضد جورجيا في تصفيات كأس اوروبا في 19 تشرين الثاني، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.
وفرض غافي نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية لا ماسيّا الشهيرة. خاض 13 مباراة من أصل 15 أساسياً مع برشلونة هذا الموسم.
وقال مدرّب منتخب اسبانيا لويس دي لا فوينتي بعد المباراة ضد جورجيا "نحن مدمَّرون. نشعر وكأننا خسرنا. كرة القدم رياضة خطيرة، وهذا الجانب البشع من رياضتنا".
*
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