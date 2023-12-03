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الياباني "العبقري" أونو يعتزل كرة القدم بعمر الرابعة والأربعين

2023-12-03 | 04:16
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الياباني "العبقري" أونو يعتزل كرة القدم بعمر الرابعة والأربعين

الياباني "العبقري" أونو يعتزل كرة القدم بعمر الرابعة والأربعين

اعتزل لاعب كرة القدم الياباني شينجي أونو عن عمر 44 عاما، الأحد، منهيا مسيرة جعلته أول لاعب من بلاده يفوز بلقب أحد المسابقات الأوروبية. 

كان أونو أحد افراد فريق فينورد روتردام الهولندي الذي تغلب على بوروسيا دورتموند الالماني في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 2002، خلال فترة ناجحة استمرت أربع سنوات مع النادي الهولندي. 

كان لاعب خط الوسط المهاجم جزءًا من موجة رائدة من اللاعبين اليابانيين الذين انتقلوا إلى أوروبا في أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين، إلى جانب هيديتوشي ناكاتا وكازويوشي ميورا. 

ظهر أونو الملقب بـ "العبقري" لأول مرة على المستوى الدولي في الثامنة عشرة من عمره ولعب مع اليابان في كأس العالم 1998 في فرنسا بعد شهرين.

 شارك في ثلاث نهائيات لكأس العالم ولعب 56 مباراة دولية وسجل ستة أهداف دولية.

حصل أونو على لقب أفضل لاعب آسيوي عام 2000، كما دافع عن الوان اندية عدة  في ألمانيا وأستراليا، وفاز بالدوري الأسترالي الممتاز مع ويسترن سيدني وندررز عام 2013. كما فاز بالدوري الياباني ودوري أبطال آسيا مع أوراوا ريد دايموندز وكأس آسيا 2000 مع اليابان.

شارك أونو في آخر مباراة له الأحد مع نادي هوكايدو كونسادول سابورو خلال خسارته أمام أوراوا 0-2 في اليوم الأخير من موسم الدوري الياباني.

 لا يزال العديد من زملائه السابقين في المنتخب الياباني يلعبون حتى سن الأربعينيات وما بعدها، بما في ذلك المهاجم "الملك كازو" ميورا البالغ من العمر 56 عاما.
 
 
 
 
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