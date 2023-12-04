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رونالدينيو يتمنى فوز مبابي بالكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان

2023-12-04 | 05:03
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رونالدينيو يتمنى فوز مبابي بالكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان

رونالدينيو يتمنى فوز مبابي بالكرة الذهبية مع باريس سان جيرمان

أكد النجم البرازيلي السابق رونالدينيو ان باستطاعة المهاجم الفرنسي المتألق كيليان مبابي احراز الكرة الذهبية في اي فريق لكنه يتمنى ان يحقق ذلك في صفوف ناديه الحالي باريس سان جرمان الفرنسي.

وقال رونالدينيو لوكالة فرانس برس على هامش بطولة العالم لرياضة تيكبول (مزيج من كرة القدم وكرة الطاولة) في بانكوك "لاعب كبير مثله يملك الفرصة لاحراز الكرة الذهبية مع اي فريق، لكن كوني اعشق باريس سان جرمان، أود رؤيته يحرزها في صفوف سان جرمان".

وتابع "آمل ان يفوز بها، انه صديق جيد لي ولاعب كبير ايضا. أعشق اسلوب لعبه".

وحل مبابي ثالثا في النسخة الاخيرة من الجائزة المرموقة التي توزعها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة في كرة القدم وراء النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الاميركي حاليا والنروجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الانكليزي.

وختم رونالدينيو "الفوز بالبطولات الكبرى سيساعده حتما في ذلك".
 
 
 
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