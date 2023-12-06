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مجلة "تايم" تختار رياضي العام... من هو؟

2023-12-06 | 01:56
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مجلة "تايم" تختار رياضي العام... من هو؟

مجلة "تايم" تختار رياضي العام... من هو؟

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة رياضي العام من مجلة "تايم" الاميركية الثلاثاء لتأثيره على كرة القدم الأميركية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي هذا الصيف. وكتبت المجلة "لقد حقق ميسي ما بدا مستحيلا: جعل الولايات المتحدة دولة لكرة القدم".

وغادر ميسي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية في نهاية تشرين الاول الفائت للمرة الثامنة في مسيرته، باريس سان جرمان في تموز الماضي لينضم إلى إنتر ميامي، النادي الذي يشترك في ملكيته النجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام، بعد سبعة أشهر من فوزه بلقب بطل العالم 2022 مع الأرجنتين.

وقال ميسي "كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا. وصحيح أيضا أنني فكرت حينها في الانتقال الى الدوري السعودي، وهو دوري قوي يمكن أن يصبح مهما في المستقبل في بلد أعرفه".

واضاف ميسي (36 عاما) "انحصر الأمر في نهاية المطاف بين السعودية والدوري الأميركي لكرة القدم، وكلا الخيارين أثار اهتمامي".

وتتضمن مشاركات ميسي العام المقبل بطولة كوبا أميركا في حزيران وتموز في الولايات المتحدة علما بان سحب قرعة البطولة القارية سيتم الخميس.

ولم يغلق ميسي الباب أمام إمكانية المشاركة في لكأس العالم عام 2026 للنسخة السادسة في مسيرته، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
 
 
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